Disney Plus, gün geçtikçe popülerlik kazanmaya devam ediyor. platform neredeyse her gün yeni içeriklerle sunduğu şovları genişletmeye çabalıyor. Biz de bu yazımızda Disney Plus’ta son zamanlarda çok popüler olan içerikleri bir araya getiriyoruz. İşte Disney Plus‘ta En Çok İzlenen Diziler ve Filmler…

Ayrıca bkz: Disney Plus’ta Bu Hafta Yeni Yayınlanan İçerikler (24 Ağustos)

Lightyear

“Toy Story” filmi ile bilinen Buzz Lightyear’ın hikâyesini odağına alacak filmde, Buzz Lightyear’ın oyuncak halinin yerine insan hali gözler önüne serilecek. Bir astronot olan Buzz Lightyear uzayda birçok zorlu yolculuğa çıkmış ve bu yolculuklardan hep zaferle geri dönmüştür. Onun adına çıkarılan aksiyon figürü serisi ile ismi sonsuzluk ve ötesine kadar ulaşmıştır.

Encanto

Film, Kolombiya dağlarının ardına gizlenmiş, Encanto adındaki harikulade ve tılsımlı bir yerde, büyülü bir evde yaşayan sıradışı Madrigal ailesinin hikayesini anlatıyor. Encanto’nun büyüsü sayesinde bu ailenin her bir çocuğu süper güçten tut iyileştirme gücüne kadar eşsiz birer armağana kavuşmuştur – Mirabel hariç. Ancak Encanto’yu çevreleyen büyünün tehlikede olduğunu keşfettiğinde ailenin tek sıradan çocuğu olan Mirabel, olağanüstü ailesinin son umudu olabileceğine karar verir.

Avengers: Infinity War

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir.

Prey

300 yıl önce Comanche Nation’da geçen Prey, azılı ve çok yetenekli bir savaşçı olan genç bir kadın olan Naru’nun hikayesini konu ediyor. Great Plains’de dolaşan en efsanevi avcıların gölgesinde büyüyen yetenekli bir kadın savaşçı olan Naru, büyük bir tehlike kabilesini tehdit ettiğinde, insanlarını korumak için harekete geçer. Naru, kabilesini Dünya’ya inen teknik olarak gelişmiş bir cephaneliğe sahip, son derece gelişmiş avılara karşı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Turning Red

Kırmızı, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee’nin hayatına odaklanıyor. Mei Lee, annesinin beklentisi ve ergenliğin beraberinde getirdiği karmaşa arasında kalan 13 yaşındaki bir kızdır. Baskıcı olduğu kadar koruyucu bir anne olan Ming, kızının yanından uzaklaşmasını istemez. Ancak bu durum Mei Lee için oldukça talihsizdir. Hem ilişkilerindeki hem de vücudundaki değişikliklerle uğraşan Mei, heyecanlandığı zaman dev bir pandaya dönüşür.

Moana

Moana Antik Polenezya’da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti’nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik’ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir..

Avengers: Endgame

Infinity War’la korkunç titan Thanos amacına ulaşmış ve evrenin yarısını yok etmişti. Russo Kardeşler’in yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu Avengers: Endgame’de evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel’ı da yanlarına alarak her şeyleri pahasına Thanos’a karşı mücadeleyi sürdürürler.

Tangled

Alternatif göndermelerle bezeli bu çizgi filmde, hanedanlığın en çok aranan –ve en etkileyici- eşkıyası Flynn Rider bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir krallıkta, bilinmeyen bir mekanda ancak gizemli bir kulede saklanırken, o kulede yaşayan güzel ve cesur, 20 metre uzunluğunda altın sarısı saçları olan Rapunzel tarafından esir alınır. Masalın farklı bir versiyonunun beyazperde’deki bu yorumunda, yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan Flynn’i esir alan meraklı kız, yakışıklı hırsızla bir anlaşma yapacaktır. Bu tuhaf ikili, süper-polis bir atın, aşırı korumacı bir bukalemunun ve sevimsiz bar haydutlarının da olduğu aksiyon dolu bir maceraya yelken açar.

Luka

Luka, arkadaşı ALberto ile macera dolu bir yaz geçiren Luka’nın hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Luka, yaz aylarını İtalyan Rivierası’nda makarna yiyip, tüm gün scooterla gezerek geçirir. Luka bu macera dolu yazını, yeni edindiği arkadaşı Alberto paylaşır. Ancak çok geçmeden ikili hayatlarıyla ilglili önemli bir sırrı keşfeder. Luka ve Alberto, okyanus yüzeyinin hemen altında bulunan başka bir dünyadan gelen deniz canavarlarıdır.

Coco

Coco, 12 yaşındaki Miguel’in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel’in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz’dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel’in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı’na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector’la karşılaşır ve birlikte Miguel’in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

She Hulk: Attorney At Law

Jennifer Walters, kaza geçirene kadar sıradan bir hayat yaşayan bir avukattır. Onun iyileşmesi için kuzeni Bruce Banner’dan kan alınır. Bu nakil Jennifer’ın, Banner’ın ikinci kişiliği Hulk’un süper güçlerini, daha hafif bir biçimde almasına neden olur. Jennifer Walters, süper gücünü bir sonraki seviyeye taşımak için zekasını, özgüvenini ve özgüvenini kullanır.

The Simpsons

The Simpsons, Springfield kasabasının en çılgın ailesi. Do’nuts düşkünü Homer; kocaman mavi saçlarıyla ailenin denge unsuru olan Marge; sinsi ve kurnaz Bart; sadece ailenin değil bütün kasabanın da entelektüeli, zeki kız Lisa ve emzik ile konuşabilen yegane bebek Maggie’den oluşan The Simpsons, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de çizgi film bağımlısı olabileceğinin en büyük göstergesi.

Bluey

Bir Avustralya Sığır Çobanı Köpeği yavrusu olan Bluey, çok enerjik altı yaşında bir kız. Bluey ailesiyle yaşadığı her anı bir oyuna ve maceraya dönüştürebiliyor! Biz de bu sırada bu sevimli karakterin yaratıcı dünyasına misafir olup fiziksel, duygusal ve mental gelişimine de tanıklık ediyoruz.

Grey’s Anatomy

Dizi, Dr. Meredith Grey ve çalışma arkadaşlarının hem kariyer hem de kişisel hayatlarını odağına alıyor.

Modern Family

Bir aile düşünün. Sizden yaşça hayli küçük ve güzel bir eşiniz ve onun babalık yapmaya çalıştığınız oğlu. Her biri birbirinden dertli, üç çocuğu olan kızınız ve partneriyle beraber evlat edinmeye karar veren eşcinsel oğlunuz. Böylesi bir aile portresinden, elbette komediden başka bir şey çıkmaz.

Family Guy

Griffin hanesinde her karakterin kendine has bir kişiliği vardır ve böylesine geniş bir kişilik yelpazesi ortaya eğlenceli bir hikaye çıkmasına katkı sağlar. Saf bir karakter olan ve başı bir türlü beladan kurtulmayan evin babası Peter Griffin ile fedakar, zeki bir kadın olmasına rağmen belayı üzerine çekme konusunda son derece başarılı bir anne olan Lois ilginç bir çifttir. Bu çift kadar çiftin çocukları da son derece enteresandır. Üç çocuk sahibi olan Lois ve Peter’in içine girdiği zor durumlar ortaya komik anların çıkmasını sağlar.

Malcolm in the Middle

Kalabalık bir Amerikan ailesinin ortanca çocuğu olan Malcolm, yaşıtları gibi normal bir hayat sürerken, IQ’sunun normalin üstünde çıkması sonucu birden hayatı değişir. Okulda özel bir sınıfa alınan Malcolm, zaten fazla sosyal ve kızlarla arası iyi olan bir tip değildir. Şimdi dahiliğin avantajlarını yaşacağı kadar dezavantajlarını da yaşamaya başlayacaktır.

How I Met Your Mother

Dizi Ted Mosby’nin eşi ile nasıl tanıştığını çocuklarına anlatmasını konu alır. Dizi 2030 yılında başlar. Ted “Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım” der ve dizi 2005 yılına döner. Ted arkadaşları ile kendisine küçük bir dünya yaratmış mimardır. En iyi arkadaşı Marshall’ın 9 yıllık sevgilisi Lily’e evlenme teklif etmesinin ardından yalnız kalacağı korkusu ile kendisine o kızı aramaya başlar. Barda Robin ile tanışır. Fakat ilk randevularında ona onu sevdiğini söyler ve randevuları son bulur…

Jessie

Jessie, hayallerinin peşinden New York’a gider ve kendisini aniden ünlü bir yönetmen ile sonradan iş kadını olan eski bir süper modelin çocuklarının dadısı olarak bulur.

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Paris tehlikeyle karşılaştığında Marinette, Uğur Böceği’ne dönüşür. Ancak okul aşkı Adrien’ın da şehir kurtarıcı bir süper kahraman olan Kara Kedi olduğundan habersizdir.