Disney Plus’ta Bu Hafta Yeni Yayınlanan İçerikler (24 Ağustos)

Netflix’i sollamasının ardından Disney Plus birbirinden güzel içerikleri, aboneleriyle buluşturmaya devam ediyor. Nefes kesici She Hulk’ın ardından yayınlanan birçok güzel film ve dizi tam şuanda yayına girdi bile. İşte bu hafta Disney Plus’ta yeni yayınlanan tüm içerikler…

24 Ağustos Çarşamba

Big Sky (Sezon 4)

Big Sky, Montana’da bir adam kaçırma vakasını çözmek için eski bir polisle iş birliği yapan özel dedektiflere odaklanıyor. Özel dedektifler Cassie Dewell ve Cody Hoyt, Montana’da bir yolcunun kaçırdığı iki kızı aramaktadır.

Doktor Dotti (Sezon 5)

Doktor Dottie ufak bir kız çocuğudur. Hayal gücü ve düşünce yapısı çok gelişmiş olan bu kız çocuğu, doktorluğa merak salmıştır ve babası ve ailesi dahil herkes ona Dottie değil, doktor Dottie diye seslenmektedir.

Filthy Rich (Sezon 1)

Tate Taylor tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan bir Amerikan drama televizyon dizisidir. Aynı adlı Yeni Zelanda serisine dayanmaktadır. Dizi Imagine Television Studios, Wyolah Films, Fox Entertainment ve Disney’in sahip olduğu 20th Television’da yer alıyor.

The Heartthrob: TV Changed He Didn’t (Sezon 1, Bölüm 12)

Delmar, zamanında onu yücelten dünyadan tamamen farklı bir dünyada bir yer edinmek için zorlanıyordu. Alaycı ve kinayeli bir mizahla “The Heartthrob: TV Changed, He Didn’t” tabiatına aykırı ve zamana karşı işler yapan bir karakterin gülünç talihsizlerini anlatıyor.

Lego Karlar Ülkesi: Sihirli Kuzey Işıkları (Sezon 1)

LEGO Karlar Ülkesi: Sihirli Kuzey Işıkları, orijinal adı LEGO Frozen Northern Lights olan 2016 yapımı bu dizide Elsa, Anna ve arkadaşları kuzey ışıklarını aramasını konu alan bir çizgi dizidir.

Love, Victor (Sezon 1-2)

Love, Victor spin off bir dizidir. Yani Love, Simon dizisinin temasını, konusunu kullanır. Dizide Creekwood Lisesin’de eş cinsel olmak ve arkadaş ortamında eskiden olduğu gibi hâlâ zordur. Victor ise numara yaparak gay kimliğini gizleyerek Mia adlı kızla ilgilenmeye başlar.

Solar Opposites (Sezon 3, Bölüm 9)

Solar Opposites, Shlorp gezegeninden dünyaya düşen ve Orta Amerika’ya sığınması gereken bir uzaylı aileyi, Korvo, Terry ve onların çocuk kopyaları Yumyulack ve Jesse’yi konu alıyor.

Star Wars Resistance (Sezon 1-2)

Star Wars: The Force Awakens’ta yaşananların hemen öncesinde geçecek olan dizide, Resistance tarafından casusluk yapması için görevlendirilen genç pilot Kazuda Xiono’nun maceraları anlatıyor. Poe Dameron ve Captain Phasma gibi sevilen karakterlerin yanı sıra bir dizi yeni karakterin de yer alacağı animasyon dizisinin orijinal seslendirme kadrosunda Oscar Isaac, Gwendoline Christie, Christopher Sean, Suzie McGrath, Scott Lawrence, Myrna Velasco gibi isimler yer alıyor.

Fearless: The Inside Story of the AFLW (Sezon 1, Bölüm 1)

Bu ilham verici dizi, futboldan daha fazlası hakkında. AFLW’nin çeşitliliği ve kapsayıcılığı kutlamada ve toplumsal cinsiyet normlarını yeniden tanımlamada ön saflarda yer aldığı seri, öncü oyuncular profesyonel sporda yolu açarken ve Avustralya’nın sportif ve kültürel ruhunu değiştirmeye yardımcı olurken, yapımdaki yolculuğu, fedakarlığı ve tarihi keşfediyor.

Nat Geo ile 80’ler (Sezon 1)

Spor kahramanları, futbolda yaşanan inanılmaz anlar, ilgi çekici buluşlar ve yıkıcı felaketler dünya çapında milyonlarca insanı etkiledi. Geleceğimizi şekillendiren kararların ve icatların damgasını vurduğu bu on yılı, devrimsel nitelikteki dönüm noktalarını bizzat yaşamış kişilerin gözünden izleyeceksiniz.

Alaska’nın Ölümcül Avcıları (Sezon 1)

En büyük eyaletimiz, Amerika’nın bazı en ölümcül hayvan katillerinin barındırıyor. Alaska’nın Ölümcül Avcıları, Amerika’nın son vahşi sınırlarından birinde gelişiyor.

25 Ağustos Perşembe

She Hulk: Attorney at Law (Sezon 1, Bölüm 2)

Jennifer Walters, kaza geçirene kadar sıradan bir hayat yaşayan bir avukattır. Onun iyileşmesi için kuzeni Bruce Banner’dan kan alınır. Bu nakil Jennifer’ın, Banner’ın ikinci kişiliği Hulk’un süper güçlerini, daha hafif bir biçimde almasına neden olur. Jennifer Walters, süper gücünü bir sonraki seviyeye taşımak için zekasını, özgüvenini ve özgüvenini kullanır. İlk sezonun yeni bölümü 25 Ağustos’ta yayında!

26 Ağustos Cuma

Big

Büyümek isteyen genç bir çocuk, ertesi sabah uyandığında kendini gizemli bir şekilde bir yetişkinin vücudunda bulur.

Bulut Harekatı

Bir snowboardcu eski bir şampiyondan dersler alır ve ona bir kez daha yıldızlara ulaşması için ilham verir.

Conquest of the Planet of the Apes

Bir önceki filmde öldürülen Cornelius ve Dr. Zira’nın oğlu Caesar, 20 yıl Sirk sahibi Armando tarafından saklandıktan sonra ev hayvanı olarak köleleştirilmek istenen maymunları o ve MacDonald’ın yardımlarıyla örgütleyerek gezegendeki totaliter rejime karşı isyan başlatır.

The Darjeeling Limited

Uzun mesafeli yolculuklar düzenleyen Darjeeling Limited ile anlaşan birbirinden farklı bu üç kardeş, Himalayalar’dan Hindistan’a uzanan huzurlu bir yolculuk planlamışlardır. Ancak yolda başlarına gelen aksi tesadüflerle kendilerini bir anda çölün ortasında bulurlar.

Doctor Dolittle 3

Maya Dolittle’ın tek istediği normal bir genç kız olmaktır; ancak ortada küçük bir problem vardır: babasının hayvanlarla konuşma yeteneği ona miras kalmıştır.

The French Connection

New York şehri dedektifleri ‘Popeye’ Doyle (Gene Hackman) ve Buddy Russo (Roy Scheider) narkotik kaçakçı yüzüğünü kırıp öyle veya böyle French Connection’ı ortaya çıkarmak isterler. Fakat suçlulardan biri Doyle’u öldürmeye çalışınca, kendisini şehirin sınırlarının dışına taşıyacak ölümcül bir takibe başlar.

French Connection 2

New York narkotik dedektifi Popeye Doyle, Fransız bağlantılı uyuşturucu ticareti zincirini, elebaşını yakalamak için jandarma ile işbirliği yaptığı Fransa’ya kadar takip eder.

Explorer: En Derin Mağara

68 yaşındaki Bill Stone liderliğinde seçkin mağaracılardan oluşan ekip, Meksika’nın Oaxaca kentindeki Cheve Mağarasını resmi olarak dünyanın en derin mağarası yapmak için aylarca sürecek bir keşif gezisine çıkıyor.