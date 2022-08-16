Disney ve Marvel’in Gizemli Oyun Projesi Açığa Çıktı

Disney, D23 Expo sırasında 9 Eylül için Disney & Marvel Games tanıtımını duyurdu. Sunumda Marvel oyunları, Lucasfilm Oyunları ve 20th Century oyunları dahil olmak üzere çeşitli farklı ekiplerden yeni duyurular ve açıklamalar olacak.

Özellikle, etkinlik Skydance New Media’dan yeni bir Marvel topluluk oyununa da değinecek. Marvel’s Midnight Suns, Lego Star Wars: The Skywalker Saga ve Disney Dreamlight Valley gibi oyunlar da orada olacak. Disney’in fragmanına bakılırsa, Ubisoft’tan Avatar: Pandora’nın Sınırları da orada olacak.

Skydance New Media’dan Marvel oyunu, geçen yıl Amy Hennig ve EA kıdemli Julian Beak’in projeyi yönetmesiyle duyuruldu. Marvel evreninde tamamen orijinal bir hikayeye sahip olacak ve stüdyonun ilk AAA oyun geliştirme girişimini işaret edecek.

Oyun, anlatı odaklı, gişe rekorları kıran bir aksiyon-macera oyunu olarak lanse ediliyor. Gelecekte bu yeni oyun hakkında daha önemli bilgileri edinmeyi umuyoruz. Detayları sizlerle paylaşacağız.