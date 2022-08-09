Marvel Yapımı Midnight Suns Bir Kez Daha Ertelendi

Marvel’in kahraman kadrosunun başrolde olduğu 2K ve Firaxis Games taktiksel rol yapma oyunu bir kez daha 2023’e erteleniyor. Yayıncı Take-Two bugün kazanç sonuçlarını paylaştı. Sonuçların bir parçası olarak, Marvel Midnight Suns‘ın önceki yayın tarihi olan 7 Ekim’de “bu mali yılın ilerleyen zamanlarında” bir lansman penceresi için işlem gördüğünü söyledi.

Bu, mevcut çıkış tarihini 2022’nin sonundan gelecek yıl Mart 2023’e kadar bir yere koyuyor. Gecikme, daha sonra piyasaya çıkması planlanan Xbox One, PS4 ve Switch sürümleriyle PC, PS5 ve Xbox Series X/S’de olmayanlar için fazla uzun.

Ekip, ikinci gecikmesinin ardındaki gerekçe olarak “Firaxis Games ve 2K’daki ekiplerin hayranlarımız için mümkün olan en iyi deneyimi sunmasını sağlama” ihtiyacını belirtiyor. Gecikme, onu Mario + Rabbids Sparks of Hope, Overwatch 2, Bayonetta 3 ve Gotham Knights ile rekabet edeceği yoğun bir tatil sezonundan çıkarıyor.

Bu, Midnight Suns’ın ilk ertelenişi de değil. Başlangıçta, Ekim ayına geri itilmeden önce Mart 2022’de piyasaya çıkması gerekiyordu. 7 Ekim çıkış tarihi, Summer Games Fest sırasında sergilenen daha derin bir fragmanla geldi. Bu fragman, Persona benzeri sosyal bağlantı bölümlerini, oyunun savaş mekaniklerinin çoğunu ve Spider-Man, Magik ve Scarlet Witch gibi kahramanları gösterdi.

Marvel’s Midnight Suns’ın henüz kesin bir çıkış tarihi yok, ancak ilk çıkış tarihinden bir yıl sonra gelecek Mart’a kadar piyasaya çıkması gerekiyor.