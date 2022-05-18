Marvel, She-Hulk İçin İlk Posteri ve Fragmanı Yayınladı

Marvel hayranları, hayallerinizdeki kadınla tanışmak üzeresiniz. Yaklaşık iki metre boyunda, yeşil ve omzunun üzerinden bir araba taşıyabiliyor. Ve kuzeninin aksine, sinirlendiğinde onu seveceğinize garanti ediyoruz. Bugün erken saatlerde Marvel Studios, Disney Plus’ta yaklaşan She-Hulk orijinal serisinin ilk fragmanını yayınladı ve fragmanla birlikte yeni bir başlık da geldi: She-Hulk: Attorney At Law.

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Dizide, Hulk/Bruce Banner’ın (Mark Ruffalo) kuzeni olan başarılı bir avukat olan Jennifer Walters rolünde Orphan Black kıdemli Tatiana Maslany yer alıyor. Çizgi romanlarda, biri onu öldürmeye çalıştıktan sonra Jennifer’ın hayatı tehlikedeydi.

Onu kurtarmak için Bruce, Jennifer’a onu She-Hulk’a dönüştüren acil bir kan nakli yaptı. Fragman Jennifer’ın nasıl She-Hulk olduğuna odaklanmıyor. Bunun yerine, onun yeni keşfettiği güçlerle ve bunların temsil ettiği komplikasyonlarla nasıl başa çıktığını araştırıyor.

Jennifer, kuzeninin bir zamanlar yaşadığı sorunlardan muzdarip değil. Jen, baştan beri She-Hulk olarak kişiliğini koruyor; bu, Bruce’un Hulk olarak ilk on yılında yapabileceğinden daha fazla. Ancak Jennifer’ın yeni keşfettiği ünlü, profesyonel yaşamının ve aşk hayatının önüne geçiyor.

Bu gösteri, yalnızca Bruce aracılığıyla değil, aynı zamanda Abomination aracılığıyla da 2008’deki Incredible Hulk filmine doğrudan bağlı. Fragman bize Tim Roth’un Emil Blonsky’sinin insan formuna dönebileceğini gösteriyor.

Renée Elise Goldsberry dizide ayrıca Amelia rolünde, Jameela Jamil Titania rolünde ve Benedict Wong Wong rolünde rol alıyor. Anais Almonte ve Josh Segarra da dizide yer alacak. She-Hulk, 17 Ağustos’ta Disney Plus’a gelecek.

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