En İyi Marvel Filmleri

Mayıs 2008’de yeni kurulan Marvel Studios ilk filmini yayınladı ve modern sinemanın çehresini değiştirdi. Iron Man, yılın en yüksek hasılat yapan süper kahraman filmi bile değildi (Kara Şövalye bu tacı aldı), ama her şeyi tüketen bir eğlence vaat etti. On bir yıl sonra, Marvel Sinematik Evreni, gişede milyarlarca dolar çeken, daha önce belirsiz karakter filmlerinden ve geçişlerden oluşan değişik içerikler yayınladı. Biz de bu yazımızda en iyi Marvel filmlerini sizler için derledik.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.

Yenilmezler

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en ‘süper’ kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır.

Yenilmezler: Ultron Çağı

Iron Man Tony Stark önderliğinde bir grup süper kahraman, aktif olarak kullanılmayan bir barışı koruma programını gerçekleştirmek isterler, ancak işler çığrından çıkar ve insan yapımı bir yapay zeka olan Ultron’un eline, hain planlarını gerçekleştirme fırsatı geçer. Süper kahramanlar onu durdurabilmek için bir kez daha güç birliği yapmak zorundadır. Tüm dünyaya yayılan bir savaş başlayacaktır

Logan: Wolverine

Logan: Wolverine’de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine’de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

Deadpool

Doktorların teşhisleri sonunda kanser olduğu ortaya çıkan Wade Wilson’ın bilinen tedavi yöntemleri dahilinde hayatta kalma ihtimali yoktur. Ancak Weapon X adlı bir program, onu eskisinden daha iyi hale getirme vaadinde bulunur. Wade’in üzerinde uygulanan prosedürler sonucunda yepyeni bir karakter ortaya çıkar. Alışıldık süper kahramanlara hiç benzemeyen, umursamaz, tuhaf bir espri anlayışı olan Deadpool, hayatını mahvolma noktasına getirenlerden intikam alma peşine düşecektir.

Deadpool 2

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa’yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool’un düzeni, gelecekten gelen Cable’ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable’ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool’la birlikte maceraya atılır.

Thor: Ragnarok

Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.

Iron Man

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Kaptan Amerika: Kış Askeri

Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya’sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon’u ve Kara Dul’u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers’ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark’ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

X-Men

Profesör Xavier, dünyada birçok kişinin farkında olmadığı bir durumdan haberdardır. Bu nedenle kendi isteklerinden bağımsız olarak muhtelif mutasyonlara tabii tutulmuş olan insanları, yeteneklerini açığa çıkarabilmek adına bir okulda toplamıştır. Toplanılan bu gençlerin asıl amacı, dünyaya kötülük salmaya hevesli olan yapay mutantların vahşetini engellemektir. X-Men ekibi, bir yandan politikacıların karalama politikalarıyla didinirken, öteki taraftan dünyayı kurtarmaya çalışacaklardır.

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Süper kahramanlar ekibi X-Men, dünyayı bu büyük felaketin etkilerinden korumak üzere Wolverine’i zamanda yolculukla geçmişe gönderir ve bu vahim olayı engelleye çalışır. Amaç, dünyadaki tüm canlı türlerinin geleceğine yön veren önemli bir tarihi olayı engellemektir. Kahramanlarımız, gençlik günlerindeki halleriyle omuz omuza çarpışmak, hem geçmişte hem de günümüzde büyük bir mücadele vermek zorundadır.

X-Men: Birinci Sınıf

Mutantlar henüz yer altındayken, kendilerini ve güçlerini, normal insanların gözünde deşifre etmeden önce Charles Xavier ve Erik Lensherr, yani Profesör X ve Magneto, doğaüstü güçlerini tek tek keşfetmek başlayan iki genç delikanlıydı.

Henüz birbirlerine düşman kesilmeden önce, kendileri gibi dışlanan diğer Mutantlarla işbirliği yaparak dünyayı tehdit eden tehlikeleri önlemeye çalışan iki yakın arkadaşın arası fikir ayrılıkları ile açıldı. O günden bu yana Magneto Kardeşliği ve Profesör X’in X-Men’i arasında devam eden ezeli rekabet nesilden nesle dahi aktarıldı.

Galaksinin Koruyucuları

Peter isimli çocuğun annesi, ölüm döşeğindedir. Ölmeden ona babasının saf ışıktan oluşmuş bir melek olduğunu söyler. Peter, ağlayarak odadan çıkar ve bir uzay gemisi tarafından kaçırılır. Yıllar sonra Peter bir küreyi çalmak için terk edilmiş bir gezegene gider. Küreyi alır ancak kürenin peşinde başkaları da vardır. Peter (Star Lord)’a saldırırlar ama Peter küre ile kaçmayı başarır. Nova başkenti Xandar’a gelen Peter’ı orada başkaları da takip etmektedir. Bir ekip olarak Rocket Racoon ve Groot ödül için peşlerindeyken Kürenin Ronan’a geçmesini engellemek isteyen Gamora da ayrıca peşindedir. Üçlü arasında bir kovalamaca ve kavga başlar.

Galaksinin Koruyucuları 2

Galaksinin Koruyucuları 2 filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

Doctor Strange

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet’te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet’e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

Spider-Man

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane’i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker’ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık ‘Örümcek Adam’ olacaktır.

Spider-Man: Homecoming

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter’ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter’ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

Black Panther

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T’Challa’nın yeterliliği, Wakanda’nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

Ant-Man

Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards’ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym’ın geliştirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.

Ayrıca bkz: Marvel Karakterleri ve İsimleri!