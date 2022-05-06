Marvel Karakterleri ve İsimleri!

Hepimizin severek izlediği marvel evreninde bir çok süper kahraman bulunmakta her özellikten kahraman bulunduran marvel evreninin kitlesi o kadar büyük ki her yaştan izleyiciye sahip. Şimdi gelelim Marvel karakterlerine bir göz atalım;

Iron Man (Demir Adam)

Yenilmezler ekibinin vazgeçilmez kahramanı demir adam Amerika merkezli çizgi roman şirketi Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda görülen kurgusal karaktertir. Gerçek isminin Anthony Edward Stark olmasına karşın daha çok Tony Stark olarak tanınmaktadır.

Kaptan Amerika

Yenilmezler ekibinin beyni olan Kaptan Amerika geliştirilen serum sayesinde bir insanda öte özelliklere sahip olmuştur. Steve Rogers, II. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin en büyük süper kahramanı olarak görev yapmıştır. Avrupa’da Nazilerle savaşmış ve ABD’yi Nazi tehlikesine karşı korumuştur.

Thor

Asgard’ın efendisi Odin’in oğlu olan Thor, şimşek tanrısıdır. Asgard kökenli süper kahramanımız, Avengers filminin başat isimlerinden biri olup. Sahip olduğu güç ve kudret ile Yenilmezler gurubunun en güçlü üyelerinden biridir.

Hulk

Robert Bruce Banner olan Hulk normalde çok sakin bir insanken yaptığı deney sonucu büyük bir yeşil deve dönüşmekte. Ve Avengers ekibinin en orantısız gücüne sahip kahraman.

Black Widow

Scarlett Johansson tarafından canlandırılan Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, çocukken ailesinden koparılmış ve bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Ancak, bir süre sonra Dreykov tarafından yönetilen teşkilatına ihanet edip karşı tarafa geçer.

Spider Man

Peter Benjamin Parker adlı genç bir adamın bir örümcek ısırığı sonrası edindiği özel güçleri ile kötülere karşı savaşmakta. Marvel’in en çok bilinen karakterlerinden biri olan ve özellikle çocuklar tarafından çok ilgi gören bir kahramandır.

Kaptan Marvel

Gelişmiş teknolojiye sahip Kree uzaylı ırkından gelen Captain Mar-Vell kod adlı süper kahraman dünyaya indiğinde Carol ile karşı karşıya geliyor. Captain ve Kree’nin bulunduğu uçak uzaylılar tarafından saldırıya uğrayıp uçağı düşünce. Carol olağan üstü bir güçlere sahip oluyor.

Wasp

Avengers’in kurucu üyelerinden bir tanesi olan Wasp, boyutunu devasa şekilde değiştirebiliyor. Bununla birlikte oldukça yüksek bir hıza sahip olan kahramanımız, ayrıca uçabiliyor.

Ant – Man

Asıl adı Scott Lang olan Ant Man, boyunu küçülterek gücünü arttırma ve böceklerle iletişime geçme gibi olağan üstü güçlere sahiptir.

Scarlet Witch

Enerji manipülasyonu konusunda üstün yeteneklere sahip olan Scarlet Witch, doğumu sırasında kaos büyüsüne maruz kalıyor. Kaos büyüsü ise dünyanın en tehlikeli ve en güçlü büyülerinden biri.

Doctor Strange

Zaman taşının sahibi Strange mistik büyü gücü, gerçekliğin kendisini değiştirme, zamanı bükme, uçabilme ve ışınlanabilme. gibi özelliklere sahip olan güçlü ve zeki bir karakterdir.

Black Panther

T’Challa bir Afrika ülkesi olan Wakanda’nın kralı T’Chaka’nın oğludur. Wakanda’nın ekonomisindeki en büyük avantaj çok nadir bulunan özel bir metal biçimi olan “vibranyum” sayesinde kimsenin bilmediği bir teknoloji ile dünyanın en gelişkin teknolojisine sahiptir.

Falcon

Captain America’nın en yakın dostlarından birisi Sam Wilson. Bir diğer adıyla Falcon Steve Rogers sayesinde SHEİLD ile anlaşmış ve Avengers ekibinin bir üyesi olmuştur.

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