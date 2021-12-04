Marvel Filmleri İzleme Sırası

Çizgi romanlarda geçen karakterlere her zaman özenmişizdir. Onlar gibi uçmak, güçlü olmak ve yenilmez olmak istemişizdir. Marvel, 1970’lerden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile beraber bu kahramanların yerine geçmemize olanak sağlıyor. Marvel, 2000’li yılların başında çizgi romanlarında geçen kahramanları beyazperdeye taşıdı. Böylece Marvel sinematik evreni oluştu. Peki Marvel filmleri hangi sıralama ile izlenmeli? Birçok Marvel filminin vizyona çıkış tarihi farklıdır. Bu yüzden olayları tam anlamak için Marvel filmleri izleme sırası çok önemlidir.

Marvel filmleri, her daim aksiyon ve kahramanlık içeren filmlerdir. Belirli bir olay örgüsünde gerçekleşen olaylar, devam filmlerinde karşımıza çıkar. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber aksiyon sahneleri daha güzel oluyor. Ayrıca Marvel filmleri dünya üzerinde en çok sevilen sinematik evrenlerden birisidir. Marverl filmlerini izleme sırasını sizler için derledik. Gelin bu sıralamaya beraber bakalım.

Marvel filmleri izlenme sırası şu şekilde;

Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

Kaptan Marvel

Iron Man

Iron Man 2

The Incredible Hulk

Thor

Yenilmezler

Iron Man 3

Thor: Karanlık Dünya

Kaptan Amerika: Kış Askeri

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları 2

Yenilmezler: Ultron Çağı

Ant-Man

Kaptan Amerika: Civil War

Black Widow

Örümcek Adam: Eve Dönüş

Doctor Strange

Black Panter

Thor: Ragnarok

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

Ant-Man ve Wasp

Yenilmezler: End game

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi

Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.

Kaptan Marvel

Film, Carol Danvers’ın Captain Marvel’a dönüşümünden değil, Carol Danvers’ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. Geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury’dir. Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahraman, bir yandan da şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynamaktadır. İki ırkın Dünya gezegeni üzerindeki savaşında bir taraf seçmek zorunda kalan Carol, bir süper kahraman olmanın gerçek anlamını keşfedecektir…

Iron Man

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Iron Man 2

Sırrını paylaşması için “mahalle baskısı” gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir.

The Incredible Hulk

Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.

Thor

Efsanevi Thor macerası, Marvel Evreni’nden, Asgard’ın mistik atmosferine kadar uzanıyor. “Thor” yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahdı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor…

Yenilmezler

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en ‘süper‘ kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır…

Iron Man 3

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var.

Thor: Karanlık Dünya

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard’a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki’den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak. Dünyayı ve 9 Diyarlar’ı, Odin ve Asgard’ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden bir araya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

Kaptan Amerika: Kış Askeri

“Kaptan Amerika: İlk Yenilmez” seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya’sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika yanına Falcon’u ve Kara Dul’u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star–Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan’la başı derde girer. Ronan’ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun’un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer.

Galaksinin Koruyucuları 2

“Galaksinin Koruyucuları 2” filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

Yenilmezler: Ultron Çağı

İlk filmin başarısının ardından ikinci film için kolları sıvayan Avengers ekibi bu filme bütün kahramanları dahil ediyor; bu kez Thor, Iron Man, Kaptan Amerika ve Hulk’ın yanısıra Hawkeye, Nick Fury ve Black Widow da maceraya katılıp sürprizini koruyan beklenmeyen düşmanlara karşı savaşıyor. Bu kez hiç olmadığı kadar aksiyonlu bir macerayı vadeden film, her bir kahramanın kişisel yaşamına ve aralarındaki ilişkilere vurgu yapmayı hedefliyor. Iron Man, barışın sağlanması için bekletilen bir sistemi yeniden başlatmak ister fakat işler hiç de umduğu gibi gitmez. Bunun üzerine Thor, Kaptan Amerika, Hulk, Nick Fury, Black Widow ve Hawkeye yeniden bir araya gelir. Ultron adıyla bilinen James Spader ise bütün acımasızlığıyla ilerlemekte ve insanoğlunun soyunu tüketmek için korkunç planlar peşindedir. Yenilmezler bir araya gelip savaş başladığında, yeni gizemli karakterler ve gizli ittifaklarla gerilimin dozu iyice artar.

Ant-Man

Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man de beyazperdeye zıplamayı başardı! Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards’ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym’ın geliştirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.

Kaptan Amerika: Civil War

Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler’in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers’ın önderliğinde Yenilmezler’in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark’ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.

Black Widow

Black Widow, büyük bir tehdide karşı, geçmişinden çıkıp gelen ailesiyle işbirliği yapmak zorunda kalan Black Widow’un hikayesini konu ediyor. Natasha Romanoff, bilinen adıyla Black Widow’un geçmişiyle ilgili büyük bir komplo teorisi ortaya çıkar. Bu durum üzerine Natasha, hayatını karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalır. Herhangi bir şey tarafından durdurulması mümkün olmayan bir güç tarafından takip edilen Natasha, henüz Avenger olmadan kurduğu bozulmuş ilişkilerinin ve casus olarak geçminin üstesinden gelmek zorunda kalır.

Örümcek Adam: Eve Dönüş

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter’ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter’ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır…

Doctor Strange

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet’te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet’e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

Black Panther

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T’Challa’nın yeterliliği, Wakanda’nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır…

Thor: Ragnarok

Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır…

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehditte karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır…

Ant-Man ve Wasp

Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man’in üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Peyton Reed oturuyor.

Avengers: End game

“Avengers Infinity War“un ardından pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Doktor Strange, Gamora, Drax, Mantis, genç Örümcek Adam, Black Panther, Bucky Barnes, Groot, Scarlet Witch, Vision, Star Lord, Maria Hill, The Wasp ve Nick Fury gibi pek çok kahraman, Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni’ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden yok olmuştur ve dünya umutsuz haldedir. Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir. Ancak Kuantum Bölgesi’nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos’un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

Örümcek-Adam: Evden Uzakta

Örümcek-Adam: Evden Uzakta, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker’a odaklanıyor. Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor.

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi

Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi’nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikastçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir…

Birbirinden heyecanlı bu filmleri, belirttiğimiz sıralama ile izlerseniz, Marvel sinematik evreninde geçen olaylara tam anlamıyla hakim olabilirsiniz. Ayrıca Marvel sinematik evreni hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, eski dönem çizgi romanlarından yararlanabilirsiniz.

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