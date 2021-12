En Komik South Park Bölümleri

Bugün sizlere en komik South Park Bölümlerini inceleyeceğiz. ABD yapımı animasyon komedi dizisi olan South Park 1997 yılında Comedy Central bizleri yeni bir animasyon ile tanıştırdı. YouTube‘da bölümleri mevcut olan dizinin yüksek bir kitlesi bulunuyor.

Matt Stone ve Trey Parker‘ın yaratıcılığını ve seslendirmesini üstlendiği bu animasyonun diğer animasyonlardan farkı çizim tekniğidir. Karakterler 2 boyutludur ve kartondan yapılmış gibidir. Bunun sebebi Stone ve Parker‘ın çizim kabiliyetlerinin pek iyi olmamasıdır. Tabi zaman geçtikçe teknolojinin de ilerlemesiyle çizimler artık bilgisayarda yapılmaya başladı ancak karakterler kartondan yapılma görüntülerinden hiçbir şey kaybetmediler.

Dizi Colorado eyaletinin South Park adlı kasabasında yaşayan Kyle Broflovski, Eric Cartman, Stan Marsh ve Kenny McCormick isimli dört çocuğu merkezine koyarak başlarından geçen türlü olayları anlatır. Dizinin her bölümü bir uyarıyla başlar. Tüm karakter ve olayların kurgu olduğu ve bu diziyi kimsenin izlememesi gerektiği yazar. Her ne kadar ufak çocukları konu alsa da dizi ağır küfür, şiddet ve cinsel espri içermektedir. Dolayısıyla 18 yaş üzeri izleyici kitlesine hitap eder.

En Komik Bölümleri

Make Love, Not Warcraft (10. Sezon – 2006)

South Park ve World of Warcraft’ın bir araya geldiği bölüm tabii ki listemizin zirvesinde yer alıyor. Emmy ödülü kazanan bölüm gerçekten gülmekten karnımıza ağrılar sokan, ne zaman izlense World of Warcraft hesabını tekrar aktifleştirme gücüne sahip bir başyapıt. Matt Stone ve Trey Parker’ın da en sevdiği bölümler listesinde zirvede yer alan diğer bölüm. Bölüm çıktığında tüm dünya World of Warcraft’ın pençesine düşmüştü. Şu an hala 7-8 milyon oyuncuya sahip olsa da dünyanın en başarılı MMO oyununun en popüler olduğu dönemden bahsediyoruz. Yanlış bilmiyorsam büyük bütçeli bir South Park oyunu yapma kararının alınması da bu döneme denk geliyor. Bir çok girişimin ardından yaklaşık 6-7 yıl sonra South Park: The Stick of Truth çıkıyor. Ve tabii ki ardından da The Fractured But Whole oyunu.

Scott Tenorman Must Die(5. Sezon – 2001)

Eric Cartman’ın intikam için ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir bölüm. South Park’taki karakterlerin masumiyetini yitirdiği bölüm olarak da kabul edebiliriz. Radiohead’in konuk olduğu bölüm bir çok efsanevi sahneye ev sahipliği yapsa da bölümün finali her şeyin önüne geçmekte.

Raisins (7. Sezon – 2003)

Wendy ile ayrılan Stan teselliyi Raisins adlı restoranda bulur. Amerika’daki ünlü Hooters’ın South Park versiyonu olan restoranda aradığını bulamayan Stan bir anda kendisini Gotik çocuklar ile arkadaş bulur. Bu arada Butters Raisins’de garson olan bir kıza aşık olur ve ailesinin bütün parasını restoranda harcar. Butters’ın ailesinin verdiği tepkiler, Stan’in yaşadığı aşk acısı gerçekten yüksek dozajda mizah içeriyor.

Chinpokomon(3. Sezon – 1999)

Pokemon manyaklığının South Park’taki yansıması olan Chinpokomon bugün bile hala dizide ve oyunlarda zaman zaman yer alan bir öge. Ebeveynlere göre Japonlar Chinpokomon sayesinde Amerikalı çocukların beynini yıkayıp Japon askeri yapmaya çalışıyor. Japonlar da kendilerine göre Chinpokomon’u savunuyorlar.

Cartmanland (5. Sezon – 2001)

Ninenizden bir milyon dolar miras kalsa ne yaparsınız? Mesela metrelerce uzayan sıraları beklememek için sadece sizin girebildiğiniz, kendinize ait bir lunapark açar mısınız? Eric Cartman ise adınız açarsınız. Cartman’ın hayatının en mutlu anlarını anlatan bölüm aynı zamanda Kyle’ın tanrıya olan inancını sorguladığı, bu kadar iyi şeylerin neden Cartman gibi birinin başına geldiğini düşündüğü bir bölüm.

Simpsons Already Did It (6. Sezon – 2002)

South Park’ın ilk zamanlarındaki en büyük problemi The Simpsons ile karşılaştırılmalarıydı. Evet, ne yapılan inanılmaz karanlık espriler ne de normalde dayak yemenize sebep olacak söylemler. South Park’ın yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker da buna harika bir bölüm yazarak karşılık veriyorlar. Butters’ın alt egosu Professor Chaos’un geri döndüğü, Cartman’ın akvaryumdaki canlılar tarafından tanrı ilan edildiği bir bölüm.

Christian Rock Hard (7. Sezon – 2003)

Cartman’ın bir rock grubu kurduğu bu bölüm yayımlandığı sırada Metallica korsan MP3 indirme sitesi Napster’a karşı bir savaş başlatmıştı ve bütün dünya bu olayı konuşuyordu. Doğal olarak South Park da konuya el attı. Lars Ulrich’in de yer aldığı bölüm herkesin aklına tek bir sahne ile kazındı.

Goobacks (8. Sezon – 2004)

DEYDIRKDÖRCEEEEERRRRRBS! yani They Took Our Jobs efsanesini lugatımıza kazandıran bölüm Goobacks klasik bir South Park bölümü. Gelecekten gelen insanların South Park’taki bütün işleri üstlenmesi ile yasa dışı göçmenlere taşralıların bakış açısını anlatan bölümün finalini ne yazık ki buraya yazamıyorum fakat tam South Park’a uygun bir abartılı saçmalık ile sonlanıyor.

Imaginationland (11. Sezon – 2007)

Imaginationland, South Park’ın resmi olmayan ikinci filmi olarak kabul edebileceğimiz, üç bölümden oluşan bir efsane. Cartman’ın Kyle’la Leprikonların gerçek olduğuna dair girdiği iddia ile başlayan hikaye o kadar başarılı ki Emmy ödülü bile kazandı.

