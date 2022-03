Marvel’in Eski Netflix Şovları Bu Ay Disney Plus’a Taşınıyor

Marvel'ın sahibi Disney, Daredevil, Jessica Jones; Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ve The Defenders'ın Disney Plus prömiyerini 16 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri; Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya'da yapacağını resmen duyurdu.