Marvel’in Eski Netflix Şovları Bu Ay Disney Plus’a Taşınıyor

2015 yılında Daredevil, Marvel TV ile Netflix arasında onu ve beş ek orijinal diziyi; popüler platforma getiren bir anlaşmanın başlangıcı oldu. Ancak Netflix, Disney’in rakip yayın hizmeti Disney Plus’ın lansmanından önce 2018’in sonlarında ve 2019’da altı gösterinin tümünü iptal etti. Geçen ay Netflix, Marvel şovlarının Mart ayının başında ayrılacağını doğruladı.

Marvel’ın sahibi Disney, Daredevil, Jessica Jones; Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ve The Defenders’ın Disney Plus prömiyerini 16 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri; Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya’da yapacağını resmen duyurdu.

Netflix kendi Marvel TV şovlarını yapmak için para ödediğinden, akış platformundan ayrılmaları beklenmiyordu. Ancak görünüşe göre Netflix’teki varlıkları, Disney’in yenilemeyi reddettiği bir lisans anlaşmasına dayanıyordu. Bu karar, gösterileri Disney Plus’daki Marvel programlarının geri kalanına katılma özgürlüğüne kavuşturdu.

Disney Streaming başkanı Michael Paull; “Disney Plus, sektördeki en sevilen markalardan bazılarına ev sahipliği yaptı ve bu canlı aksiyon şovlarının eklenmesi; Marvel markasından daha fazlasını tek bir yerde bir araya getiriyor” dedi.

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