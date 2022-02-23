Netflix Mobil Özelliği TV’ye Geldi!

Netflix, uzun süredir Android ve iOS cihazlarda var olan bir mobil özelliği TV uygulamasına getirmeyi planlıyor. Şu an test aşamasında olan özellik, kısa süre içerisinde kullanıcılar ile buluşacak.

Netflix, günümüzün en popüler uygulamalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle pandemi ile beraber kullanıcı sayısını hızla artıran Netflix, her geçen gün yeni bir özellik getirerek kullanıcılarının kullanım deneyimini daha iyi bir hal almasına olanak sağlıyor. Dizi ve filmlerden seçilerek hazırlanan kesitlerin bulunduğu “Hızlı Eğlencelikler” özelliği mobilden sonra TV’ye de gelmeye hazırlanıyor. Hızlı eğlencelikler ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya dahil İngilizce konuşulan ülkelerde kullanıma açılacak.

Hızlı Eğlencelikler, Netflix orijinal yapımlarına ait 1 dakikadan az süreli kısa videolara ulaşabiliyorsunuz. Bunun asıl amacı ise içerik bulamayan kullanıcıların içerik hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Hızlı Eğlencelikler bölümü Netflix’in mobil uygulamasında TikTok ve Instagram Reels tarzı dikey akış formatında çalışıyor. Hatta videolara tepki verme, paylaşma ve listeye eklemenize olanak sağlayan butonların ekrandaki yeri bile TikTok’un birebir aynısı.

Hızlı Eğlencelikler bölümüne sadece yetişkinlerin erişim hakkı bulunuyor. Her ne kadar Türkçe desteği olsa da bu özellik şu an için ülkemizde kullanılamıyor. Önümüzdeki dönemde bu özelliğin ülkemize de geleceğini tahmin ediyoruz.

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