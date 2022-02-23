Instagram Hikaye Beğenme Özelliği Geldi!

Uzun süredir test edilen Instagram hikaye beğenme özelliği bugün itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. Bu özellik Türkiye ile beraber birçok ülkeye daha geldi.

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, her geçen gün kullanıcılarına yeni bir özellik getirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce test olarak başlattığı hikaye beğenme özelliği bugün itibariyle kullanıcılarla buluştu.

Instagram içerisinde takip ettiğiniz kişilerin hikayelerine beğenme özelliği geldi. Hikayeye yanıt verme bölümünün hemen sağ tarafında yer alan kalp butonuna basarak hikayeleri beğenebilirsiniz.

Yeni gelen hikaye beğenme özelliği test aşamasındayken bazı kullanıcılar tarafından tesadüfen keşfedildi. Test aşamasında olmasına rağmen bazı kullanıcılar bu özelliğin geleceğinden haberi vardı. Çok önce yayılsa da yeni özellik bugün resmi bir şekilde tüm cihazlara gelmiş oldu.

Kullanım açısından ise Hikaye beğenileri, hem kendinizin, hem de başkasının Hikayesi’ni beğendiğinizde Hikaye sahibi tarafından görülebilir. Yani söz konusu özellik tıpkı diğer Hikaye yanıtları gibi sadece iki kullanıcı arasında saklanır.

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