Facebook’a Reels Özelliği Resmen Eklendi!

Facebook, kısa video özellikleri olan Reels’i 150’den fazla ülkede kullanıma sundu. Duyuru, özelliğin en hızlı içerik formatı olduğunu söyleyen ana şirket Meta tarafından yapıldı. Kısa süre önce mobile gelen özellik, şimdi web sitesine de geldi.

Sosyal medya platformu, son zamanlardaki hızlı büyümesi nedeniyle Reels’i daha popüler hale getirmeye çabalıyor. Haber, popüler sosyal medya platformunun yakın tarihli bir kazanç raporuna göre piyasa değerinin üçte birini kaybetmesiyle geldi.

Meta, Reels’i ilk olarak 2020’de Instagram’da başlattı ve daha sonra ertesi yıl Facebook’ta yayınladı. Yeni içerik formatı, bir diğer popüler kısa video paylaşım platformu TikTok’a rakip olacak şekilde ortaya çıktı.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg; bir Facebook gönderisinde, “Reels, şimdiye kadarki en hızlı büyüyen içerik biçimimiz ve bugün; bunu dünya çapında Facebook’ta herkesin kullanımına sunuyoruz” dedi.

Şirket, içerik oluşturucuların para kazanmaları için yeni yollar da duyurdu. Daha fazla ülkede içerik oluşturuculara bonus ödemeye yardımcı olan programını daha da büyütüyor. Ve hatta içerik oluşturucuların gelir elde etmeleri için afişler ve çıkartmalar aracılığıyla yapabileceği reklamları test ediyor.