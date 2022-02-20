Facebook, Reels Özelliğini Kullanıma Sundu

Büyük teknoloji şirketlerinden Meta, Facebook için Instagram’da yer alan Reels özelliğini getirmişti. Dün yayınlanan güncelleme ile beraber bu özellik ülkemizde de kullanıma sunuldu.

İlk olarak Meta, Snapchat’in özelliğini Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarına getirdi. Özellikle gelen birçok özellikle beraber Snapchat kullanıcı sayılarında ciddi düşüşler gözlemlendi. Ancak ülkemizde Facebook halen orta yaşların ve yaşlıların kullandığı bir platform olarak görülüyor. Meta bu yeni özelliği ile beraber kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Reels özelliğini duyurmuştu. Bugün ise ülkemizde kullanıcılar Facebook Reels özelliği ile karşılaştılar. Çoğu kullanıcı bu özelliğin boş olduğunu düşünse de, çoğu kullanıcı Reels paylaşımlarına başladı.

Şu anlık sadece mobil uygulamalarda kullanılan bu özellik, önümüzdeki dönemlerde web sitesinde de kullanıma açılacak. Böylece birçok içerik videosunu Facebook Reels’ta izleyeceğiz. Özellikle Reels özelliği ile beraber birçok kullanıcı uzun saatler geçiriyor.

Yeni gelen özellikle beraber Facebook’un kullanıcı sayısının nasıl değişeceğini bekleyip göreceğiz.

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