Facebook İzleme Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Bugün sizlere Facebook izleme geçmişi silme nasıl yapılır açıklayacağız. Günümüzün halen en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook yeni özelliklerinden biri olan Watch sistemi izleyici kitlesini üst seviyede tutmayı hedefleyen bir video izleme platformudur. Kimilerimiz izlediğimiz videoların geçmişte gözükmesini istemeyebilir.

Facebook Watch 2017 Tarihinde aktif edilen bir platformdur ve Sosyal Medya, Popülerlik gibi etkileşimi sağlamak amaçlı ayrıca reklam getirisi düşüncesi ile insanların hizmetine sunuldu. Ayrıca Facebook 1 Milyar dolar gibi bir bütçeyi bu platform için kullanmayı amaçlarken. Watch video izleme yapısı içinde videoların başında ve ortasında çıkan reklamlar sayesinde bir çok rakibi ile yarış içerisinde ve gelir elde etmeyi planlamaktadırlar. Şimdi gelelim Facebook izleme geçmişi nasıl yapılır;

Facebook Watch izleme Geçmişi Nasıl Silinir?

Facebook Hesabınıza üyeliğiniz ile giriş yapınız.

yapınız. Hareketler Dökümünü Gör sekmesine tıklayınız.

Gör sekmesine tıklayınız. Sol kısımda bulunan daha fazla seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Daha fazla seçeneğine geldik ve karşımıza çıkan listeden videolar kısmını seçiyoruz.

kısmını seçiyoruz. Sağ kısımda karşımıza Watch geçmişini sil ya da Temizleme ibaresi bulunan bir yazı çıkar tıklıyoruz.

sil ya da Temizleme ibaresi bulunan bir yazı çıkar tıklıyoruz. Watch arama geçmişi silinmiştir. Her ihtimale karşı çıkış yapın veya sayfayı yenileyerek kontrol ediniz.

Eğer Facebook’a Web sayfası üzerinden giriş yapıyorsanız şu adımları izleyin;

Hareket dökümü > İzlediğin videolar > Video izleme geçmişini temizle işlemleri ile geçmişi silebilirsiniz.

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