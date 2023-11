Sony’nin PS kullanıcıları için sunduğu abonelik sistemi PS Plus her ay üyelerine bedava oyunlar sunmaya devam ediyor. PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Kasım 2023 için de açıklandı. Bu ay abonelere bedava verilecek 3 yapım şu şekilde; Mafia 2: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite. Platforma ücretsiz gelecek bu ay ki oyunları Cepkolik okurları için detaylandıralım.

PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Kasım 2023

PS Plus aboneleri bu ay 3 oyuna ücretsiz erişebilecekler:

Mafia 2: Definitive Edition

Dragon Ball: The Breakers

Aliens Fireteam Elite

En güncel bedava oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Mafia 2: Definitive Edition Hakkında

Mafia serisi 20 yılı aşkın süredir oyun dünyasında yüz binlerce oyuncuya ulaşmış durumda. Beğenilen seri de Mafia 2 de 2010’lu yıllarda oyuncularla buluşmuştu. Mafia 2: Definitive Edition ise 2020 yılından bu yana serinin hayranlarınca oynanmakta. Steam de 14 bin dolayında incelemesi bulunan yapım, bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” puan ortalaması tutturmayı başarmış durumda.

Hangar 13 ve D3T tarafından geliştirilen oyunun yayıncısı 2K. Oyunun hali hazırda Steam üzerinden satış fiyatı 199 TL seviyesinde bulunuyor. Savaş kahramanı Vito Scaletta’nın babasının borçlarını ödemek amacıyla mafyaya bulaşmasını konu alan oyun, serinin kıymetli yapımlarından biri niteliğinde.

Aliens Fireteam Elite Hakkında

Hayatta kalma, macera RPG oyunu Aliens Fireteam Elite; Cold Iron Studios tarafından geliştirildi ve 2021 yılında yayınlandı. Steam üzerinden normalde 299 TL’den satılan oyun, hali hazırda Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında yüzde 67 tenzilat ile 98,67 TL’den satılmakta. Bugüne değin Steam üzerinden 16 bin dolayında inceleme alan oyunun bu incelemelerde “çoğunluklu olumlu” yorum ortalaması tutturduğunu da belirtmekte yarar var.

Dragon Ball: The Breakers Hakkında

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Dragon Ball: The Breakers; hoş zaman geçirilebilecek bir aksiyon / dövüş oyunu. Dimps Corporation tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan Dragon Ball: The Breakers hali hazırda Steam üzerinden yüzde 50 indirimli olarak 224,5 liradan satılmakta.

Normal fiyatı 449 lira olan oyun, bugüne değin Steam üzerinden 3500 dolayında inceleme almış durumda. Bu incelemelerde “karışık” görüş ortalaması tutturan yapımı beğenenler olduğu kadar beğenmeyen gamerların olduğunu da belirtmekte fayda var.

PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Kasım 2023 İçin PS Plus Aboneleri Mutlu Değil!

Kasım 2023’te PlayStation Plus tarafından verilecek olan 3 oyun ile ilgili olarak oyun tutkunları sosyal medyadan serzenişlerini dile getirdiler. Açıklanan oyunlardan çok daha fazlasının ve kalitelisinin verilmesinin gerektiğini belirten gamerlar, platformun abonelerinin tercihlerini ve taleplerini daha fazla dikkate alması gerektiğinin altını çizdiler.