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Play Station Ücretsiz Nisan Oyunları Belli Oldu!

Mustafa Mustafa
29 Mart 2024
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Play Station Ücretsiz Nisan

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Play Station her ay olduğu gibi abonelerine ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Play Station Nisan ayı ücretsiz oyunlara göz atacağız.

Verilecek oyunlara baktığımız zaman Immortals of Aveum, Minecraft Legends​​​​​​​, Skul: The Hero Slayer olmak üzere toplamda üç oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Oyunlara baktığımız zaman geçen ay özelinde aynı kalitede oyunları erişime açtıklarını görüyoruz.

Geçen ayda ki oyunlarda şu şekildeydi; Sifu, Destiny 2: Witch Queen, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, oyunlarını Mart ayında oyuncularına sunmuştu.

Play Station Ücretsiz Nisan

Ayrıca belirtmek isteriz ki Nisan ayında verilecek olan 3 oyun PS Plus Essential aboneleri için geçerli olacaktır. PS Plus Extra ve Deluxe abonelerinin faydalanacağı oyunlar ise henüz açıklanmadı.

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