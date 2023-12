PlayStation Plus Kütüphanesine bu ay eklenecek pek çok oyun olacak. Bu oyunlar arasında en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz GTA 5 konumunda. Bu ay başında GTA 6’nın ilk videosu oyun kamuoyu ile paylaşılmışken; GTA 5’i yeniden bitirmek isteyenler için güzel bir sürpriz niteliğinde olan bu gelişmenin yanı sıra pek çok oyun daha PlayStation Plus Kütüphanesindeki yerini alacak. PlayStation Plus’a eklenecek oyunlara (Aralık 2023) birlikte göz atalım.

PlayStation Plus Oyun Sezonu 2023 – 2024 (PlayStation Plus Season of Play) İle Cazip Fırsatlar

2024 yılı yaklaşırken, PS Plus bir dizi etkinlik, kampanya ve jest ile geldi. Üyelerine özel bir dizi avantaj sunan PS Plus, üye olmayanlara da 2024 yılı başına kadar cazip fırsatlar sağlayacak. Bugünden (13 Aralık Çarşamba) itibaren 5 Ocak 2024’e kadar tatil sezonu PlayStation topluluğuna yönelik etkinliklerle dolu bir ay olarak kutlanacak.

PlayStation Plus Oyun Sezonu kapsamında; PlayStation Plus üyeleri PS5 ve PS4 konsolları için ücretsiz avatarlar kullanabilecek; eSpor turnuvalarına katılabilecek, PlayStation Stars’ta puan kazanabilecek, PlayStation Gear ürünlerinden tasarruf edebilecek ve muhteşem ödüller kazanma şansını yakalamak için bir yarışmaya katılabilecek. Daha fazla detaylı bilgiye içeriğimiz sonunda yer alan resmi PS Plus linkinden ulaşabilirsiniz. Geçelim bu ayın oyunlarına…

PlayStation Plus’a Eklenecek Oyunlar Aralık 2023 – GTA 5 de Var!

Duyurulan oyunlar, 19 Aralık’tan itibaren PS Plus abonelerince oynanabilecek. PlayStation abonelik hizmeti PS Plus’a Aralık 2023 de gelecek oyunlar platform bazlı olarak şu şekilde:

PlayStation Plus Extra and Premium Oyunları Aralık 2023

Grand Theft Auto 5 – PS4, PS5

Moonscars – PS4, PS5

Metal: Hellsinger – PS4, PS5 (Metal: Hellsinger’ın PS4 sürümünün sahipleri, oyunun PS5 sürümünü indirip oynayabilecek.)

Salt and Sacrifice – PS4, PS5

MotoGP 23 – PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – PS4, PS5

Mega Man 11 – PS4

Gigabash – PS4, PS5

Grime – PS4, PS5

Tinykin – PS4, PS5

Prodeus – PS4, PS5

Shadowrun Returns – PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Premium Klasik Oyunları Aralık 2023

Mega Man Legacy Collection – PS4

Mega Man Legacy Collection 2 – PS4

Thrillville – PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails – PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command – PS4, PS5

