PlayStation VR2 Çıkış Tarihi Ve Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknolojik şirketlerinden biri olan Sony oyuncu kitlesinin heyecanla beklediği PlayStation VR2’nin çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Sony, VR2’nin PS5 ile birlikte tasarladığı ve yeni kulaklık denetleyicinin ise beyaz ve siyah renk olarak satışa sunacağını açıkladı.

Özelliklerine gelecek olursak PlayStation VR2, hala USB-C kablosu aracılığıyla PS5’e kablolu bir bağlantı özelliğine sahip. Önceki modele göre daha ince ve hafif bir tasarım, gelişmiş göz izleme ve 110 derecelik görüş alanı ile 90 veya 120 Hz‘de 4K HDR oyun desteği ile oyuncular ile buluşacak.

Kulaklığın ergonomi açısından çeşitli kafa boyutları için rahat bir his sağlamak için kapsamlı testler sonucunda geliştirilerek saatlerce kullanılsa bile ağrı ve rahatsızlık hissettirmeyecek şekilde tasarlandı.

PlayStation VR2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Teknoloji devi Sony, ilk kez 2016 yılında piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğünün yeni modelini biraz geçte olsa duyurdu. Şirket yaptığı paylaşıma göre PlayStation VR2, 22 Şubat 2023’te kullanıcıları ile buluşacak. ,

Fiyat konusuna gelecek olursak;

PlayStation VR2: 549,99 dolar (Türkiye’de ekstra olarak vergi ücreti alınacak.)

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain: 599,99 dolar (Avupa Ülkerinde 649 euro)

PlayStation VR2 Sense denetleyici şarj istasyonu: 49,99 dolar

Şirket ilk olarak cihazını belirli ülkelerde ön sipariş olarak satışa koymayı planlamakta. Ülkeler şu şekilde; İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Ülkelerinde yaşayan kişiler ön sipariş verebiilecekler.

Huawei Smart Screen V TV Satışa Çıktı