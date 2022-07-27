Playstation VR2 Kulaklığına Dair Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

PlayStation VR2 kulaklığı, bazı özellikleriyle yine gündeme bomba gibi düştü. VR2 kulaklık, PlayStation oyun konsolu için sanal gerçeklik etkileşimi sağlayacak. Sony, VR2 başlığı sanal gerçeklik oyun içeriğine odaklanırken, VR olmayan oyunlar için de kullanılabileceğini söylüyor.

Cihaz, kullanıcıların gerektiğinde çevrelerini görmelerine izin vermek için bir Görünür Görünüm ile birlikte geliyor. Bu, kulaklıktaki bir düğmeye basılarak veya Kontrol Merkezindeki bir kartla mümkün olacak. Şeffaf Görünüm, kullanıcının kulaklığını çıkarmasını gerektirmiyor ve bu nedenle oyun kesintiye uğramıyor.

VR2 kulaklığın kayıt seçeneği yok ve şeffaf görünüm, oyuncunun kendisini çevreye yönlendirmesine yardımcı oluyor. Saydam görünüm, odayı haritalandırarak ve denetleyiciyi kullanarak bir sınır oluşturarak oyun alanını kurmaya da yarıyor.

Oyuncu, oyun sırasında önceden ayarlanmış sınıra yaklaştığında bir uyarı bildirimi geliyor. Bir PS5 HD Kamera ve bir ekran kullanarak oyununuzu canlı yayınlayabilirsiniz.

PlayStation VR2 kulaklığı, VR Modunda çalışacak ve 4.000 x 2.040 pikselde (yani, göz başına 2.000 x 2.040 piksel) VR içeriği sunacak. Video formatı, 90Hz veya 120Hz yenileme hızlarına sahip HDR olacak.

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