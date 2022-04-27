Ana SayfaOyunPlaystation Plus Yenilendi - Fiyatları Belli Oldu!

Playstation Plus Yenilendi – Fiyatları Belli Oldu!

Oyun dünyasının sevilen camiası Playstation, Plus ve Now hizmetlerini Playstation Plus adı altında topladı. Playstation Plus için fiyatlar belli olurken Türkiye fiyatları dikkat çekti.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
playstation plus

Oyun dünyasının sevilen camiası Playstation, Plus ve Now hizmetlerini Playstation Plus adı altında topladı. Playstation Plus için fiyatlar belli olurken Türkiye fiyatları dikkat çekti.

Ülkemizdeki kur dalgalanmaları sebebiyle, konsol oyunlarına oyuncuların ilgisi her geçen gün düşüş gösteriyor. Ayrıca konsol aldıktan sonra karşımıza çıkan oyun alma süreci, bir o kadar pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Playstation, abonelik sistemi geliştirdi ve birçok oyuncu bu hizmetten dolayı oldukça memnun oldu. Bu kapsamda PS Plus güncellendi ve üç farklı abonelik planı sunan yeni sistemin Türkiye fiyatı belli oldu.

Oyunseverlere yönelik çalışmalarını yürüten Playstation, Plus özelliği üzerinde birçok güncellemeye gitti. Yenilenen PS Plus’ın ülkemizde kullanıma sunulacağı tarihte belli oldu. Avrupa ile aynı anda 22 Haziran’da aktif olacak.

playstation plus

Yenilenen Playstation Plus abonelik fiyatları şu şekilde;

  • PS Plus Essential: 40 TL / 1 ay
  • PS Plus Extra: 60 TL / 1 ay
  • PS Plus Deluxe: 70 TL / 1 ay

Yukarıda belirtilen abonelikler sayesinde hem Playstation 4 hem de Playstation 5 için onlarca oyuna ve avantaja sahip oluyorsunuz. Ayrıca yeni çıkacak olan oyunlar için özel olarak deneme fırsatı yakalayan oyunseverler, eski PS3 oyunlarını da Playstation Plus sayesinde yeniden deneyimleyebiliyor.

Epic Games, Bu Haftanın Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı!

-- Reklam --
Önceki İçerikSony, Venom 3’ün Çekileceğini Duyurdu!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.