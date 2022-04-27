Playstation Plus Yenilendi – Fiyatları Belli Oldu!

Oyun dünyasının sevilen camiası Playstation, Plus ve Now hizmetlerini Playstation Plus adı altında topladı. Playstation Plus için fiyatlar belli olurken Türkiye fiyatları dikkat çekti.

Ülkemizdeki kur dalgalanmaları sebebiyle, konsol oyunlarına oyuncuların ilgisi her geçen gün düşüş gösteriyor. Ayrıca konsol aldıktan sonra karşımıza çıkan oyun alma süreci, bir o kadar pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Playstation, abonelik sistemi geliştirdi ve birçok oyuncu bu hizmetten dolayı oldukça memnun oldu. Bu kapsamda PS Plus güncellendi ve üç farklı abonelik planı sunan yeni sistemin Türkiye fiyatı belli oldu.

Oyunseverlere yönelik çalışmalarını yürüten Playstation, Plus özelliği üzerinde birçok güncellemeye gitti. Yenilenen PS Plus’ın ülkemizde kullanıma sunulacağı tarihte belli oldu. Avrupa ile aynı anda 22 Haziran’da aktif olacak.

Yenilenen Playstation Plus abonelik fiyatları şu şekilde;

PS Plus Essential: 40 TL / 1 ay

PS Plus Extra: 60 TL / 1 ay

PS Plus Deluxe: 70 TL / 1 ay

Yukarıda belirtilen abonelikler sayesinde hem Playstation 4 hem de Playstation 5 için onlarca oyuna ve avantaja sahip oluyorsunuz. Ayrıca yeni çıkacak olan oyunlar için özel olarak deneme fırsatı yakalayan oyunseverler, eski PS3 oyunlarını da Playstation Plus sayesinde yeniden deneyimleyebiliyor.

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