Epic Games, Bu Haftanın Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı!

Günümüzün hızla büyüyen hizmetlerinden birisi olan Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic Games, 21 Nisan itibariyle 2 oyunu ücretsiz yaptı.

Özellikle son yıllarda büyük bir çıkış gösteren Epic Games, bu çıkışını ücretsiz oyun dağıtmaya borçlu. Steam gibi bir dev marka varken ücretsiz oyun dağıtarak kendi ortamına yüzlerce binlerce oyuncu çekmeyi başardı. Ayrıca büyük kampanyalar ve içerisinde yer alan eşsiz oyunlarda Epic Games’in büyümesine yol açtı.

Eğer sizde Epic Games’in ücretsiz oyunlarından yararlanmak ve deneyimlemek istiyorsanız. Yapmanız gereken tek şey Epic Games’e ücretsiz bir şekilde kayıt olmak. Epic Games, her hafta düzenli olarak oyunseverlere ücretsiz oyunlar ve büyük sürprizler yapamaya devam ediyor. Epic Games bu hafta Amnesia: Rebirth ile birlikte Riverbond ücretsiz oyunlar listesine eklendi. Oyuncular 28 Nisan 18.00 tarihine kadar iki oyunu da hiçbir ücret ödemeden hesaplarına ekleyebilecek.

Amnesia: Rebirth sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 , 10

İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 4.0 sürüme sahip NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Depolama Alanı: 35 GB

Riverbond sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel/AMD 2.0 Ghz frekans hızına sahip veya üstü herhangi bir işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 Serisi veya eşdeğeri

NVIDIA GeForce GTX 600 Serisi veya eşdeğeri Depolama Alanı: 650 MB

Amnesia: Rebirth, hem korku hem de heyecan arayan oyunseverlerinin tam da aradığı özelliklere sahip bir oyun olarak biliniyor. Özellikle macera konusunda oldukça başarılı ve oyunseverlerden tam not almış bir oyun. Normal fiyatı 50 TL olmasına rağmen, 28 Nisan’a kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Riverbond, oldukça küçük ve eğlenceli bir oyun. Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen, ekranı bölerek 2 kişi de oynayabilirsiniz. Çok fazla sistem istemeyen ve oldukça küçük bir depolama alanına ihtiyaç duyan Riverbond, normal şartlarda 39 TL olmasına rağmen, Epic Games ile ücretsiz olarak oyunseverlere buluşuyor.

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