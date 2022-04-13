En İyi Steam Deck Oyunları 2022

Steam Deck çok yönlü bir kittir, Epic Games Store gibi diğer mağazalardan oyun oynamanın yanı sıra retro konsollar için emülatör çalıştırmanın mümkün olduğu ve hatta daha fazla seçenek için Windows 10’u kurabileceğiniz oyun anlamına gelir. Steam Deck hala nispeten yeni olsa da Valve’ın Steam mağazasından binlerce oyun oynayabilmesi sayesinde şimdiden kesinlikle büyük bir kütüphaneye sahip. Şimdiye kadar yapılmış en iyi PC oyunlarının çoğunu içermekte ve şık bağımsız oyunlardan büyük bütçeli AAA oyunlarına kadar uzanmaktadır. İşte sizin için seçtiğimiz en iyi Steam Deck oyunları!

Hotline Miami

Hotline Miami, neon renkli bir ateş rüyası, eşit derecede açık bir hikaye ve mükemmel bir film müziği ile tepeden tırnağa ultra şiddetli bir oyun gibidir. Bağımlılık yaratan oyun döngüsü sayesinde Steam Deck için de mükemmel.

Alternatif bir 1980’lerin Miami’sinde Rus gangsterleri devirmek için gizemli bir sesle görevlendirilen isimsiz bir suikastçıyı oynuyorsunuz. Çok öleceksiniz, ancak anında yeniden başlatma ile seviyeleri öğrendikçe daha fazlası için geri gelmeye devam edeceksiniz. Bir süredir yayında ama Steam’de çok ucuz ve Steam Deck’de oynarken dönüp durduğumuz oyunlardan biri.

Tunic

Tunik sevimli bir izometrik macera oyunudur. Büyük bir maceraya atılan, zindanları keşfeden ve yolda canavarlarla savaşan genç bir tilki olarak oynuyorsunuz. Tunic, kova dolusu çekiciliğe sahip bir oyundur ve bariz Legend of Zelda etkisini elde eden bir oyun için ideal olduğu anlamına gelir.

Steam Deck’in en büyük dezavantajlarından biri, Xbox ve bazı PlayStation oyunları PC’ye (ve Steam’e) gelirken, resmi olarak Nintendo oyunlarını oynamanın bir yolu olmamasıdır. Tunik ile bunu yapmanın en yakın yollarından biri budur.

Sonic Mania

Sonic Mania, 16 bitlik çağın klasik Sonic oyunlarına bir aşk mektubu diyebiliriz ve Steam Deck’te oynamayı en sevdiğimiz oyunlardan biridir. Valve’ın elde taşınır cihazının güçlendirilmiş bir Sega Game Gear gibi göründüğünü düşünüyorsanız, Sonic Mania bu karşılaştırmayı daha da uygun hale getirmektedir.

Sonic’in Sega Genesis’teki ikonik oyunlarından ilham alan grafik ve sesleri alıp bazı modern dokunuşlarla harmanlayan bu, Sega’nın yıllardır piyasaya sürdüğü en iyi oyunlardan biri. ve Sonic’in en iyi 2D oynu olduğunu kanıtlıyor.

Weird West

Sıradaki oyun Weird West; bu listedeki en yeni oyunlardan biri ve aynı zamanda en eşsizlerinden biri diyebiliriz. Weird West, sürükleyici izometrik simülasyon atmosferi sızdırıyor ve klasik Batı kinayelerini Lovecraftian dehşetiyle birleştiriyor. Steam Deck’in 7 inçlik ekranında harika görünüyor ve aynı zamanda mükemmel bir şekilde kontrol ediliyor.

İşe gidip gelirken sizi şok edecek; şaşırtacak ve eğlendirecek bir oyun arıyorsanız, Weird West harika bir seçim olacaktır.

God of War

God of War, PS4’te ilk çıktığında Kratos’u yeniden hayal ederek hepimizi havaya uçurmuştu. Doğrudan Yunan efsanesinden koparılmış abartılı bir aksiyon kahramanı yerine; artık bir şekilde İskandinav mitolojisine taşınmış, düşünceli bir babaydı. Bu bir şaheserdi ve daha derin, daha olgun bir hikaye ve inanılmaz grafikler; bunun Sony’nin en iyi PlayStation oyunlarından biri olduğu anlamına geliyordu.

Artık Steam’de mevcut olan God of War, Steam Deck için de harika bir vitrin. Bu grafiksel olarak iddialı oyunu idare edebildiği için Valve’in avuçiçi cihazının ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Sinematik hikayesi nedeniyle; yine de en iyi şekilde büyük ekranda oynanır, ancak Steam Deckte de sergilemek için harika bir oyundur.

Cuphead

Cuphead, 1930’ların klasik çizgi filmlerinden ilham alan; mükemmel bir caz müziği ile 2D koşu ve silah oyunudur. Çılgınca, yine de ele geçirmesi kolay oynanışı sayesinde; sonunda size acı veren bir patronu yendiğinizde; cezalandırma zorluğu ile gerçek bir başarı hissi arasında denge kurar, bu; elde taşınabilir cihazlar için mükemmel olan başka bir Steam Deck oyunudur.Hızlı patlamalar için idealdir ve şeytanla olan borcunuzu temizlemek için arayışınızda bir kez daha denemek isteyeceksiniz.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, elde taşınabilir bir konsolun bir 3D platform oyununa ihtiyacı olduğunu düşünen herkes için ideal seçimdir. Orijinal PlayStation için Naughty Dog’un klasik oyunlarının yeniden düzenlenmiş sürümlerini paketleyen bu, Steam Deck’inizin kitaplığı için mükemmel bir eklentidir.

Bu oyunlar konsol oyunları olarak yayınlanmaya başladığından, gamepad kontrolleri için idealdir, bu nedenle Steam Deck ile mükemmel bir şekilde çalışırlar. Başlangıçta bu oyunlarla büyüyen herkes için harika bir nostaljidir, ancak yeni oyuncular bazı eski tarz zorluk artışlarından dolayı hüsrana uğrayabilir.

Elden Ring

Elden Ring muhtemelen bu listedeki en iyi oyundur, ancak en üstte olmamasının nedeni, bu oyunun en iyi daha büyük ekranda oynanan bir oyun olmasıdır. Ayrıca, en iyi deneyim için kare hızını 30 fps’de, genellikle çalıştığı kare hızının yarısıyla sınırlamanız gerekir.

Ancak Steam Deckte Elden Ring oynamak harika bir deneyim olabilir. God of War gibi, böyle muhteşem tasarlanmış bir oyunun elde taşınabilir bir konsolda çalıştırılması heyecan verici ve kesinlikle çoğu Nintendo Switch oyununu utandırıyor.

Ayrıca, tüm oyunu Steam Deck’te oynamak istemeyebilirsiniz, ancak rünleri (oyun içi para birimi) toplamak istediğinizde alıp oynamanın harika olduğunu gördük. Bizim gibiyseniz ve şu anda bağımlıysanız, Steam Deck’te olması, bilgisayarınızdan uzakta olduğunuzda hit almanızı sağlar. Steam’in Bulut Kayıtları sayesinde, Steam Deckte yaptığınız her ilerleme, oyunu PC’nizde oynadığınızda da yansıtılacaktır.

Hades

Hades şimdiye kadar yapılmış en iyi aksiyon oyunları arasındadır diyebiliriz. Olağanüstü kontrolleri ve zorlu ancak adil bir zorluk eğrisini birleştirir. Yarım saat oynayacağınızı düşünerek dalmak kolaydır, ancak iki saat sonra terli bir transtan çıkmak zorunda kalacaksınız.

Hades, özellikle hareket halindeyken çok güzel bir oyundur ve birinci sınıf bir film müziği görselleri desteklemekte. Ayrıca hikaye, mükemmel seslendirme ile destekleniyor.

Geliştirici Supergiant, Hades’i güneşin altındaki her oyun cihazı için tasarladı, bu nedenle Steam Deck de dahil olmak üzere herhangi bir konsolda iyi kontrol ediyor. Grafik olarak da zorlayıcı bir oyun değil, bu yüzden pilinizi tüketmeyecek.

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Bug Fables: The Everlasting Sapling, farklı türde bir rol yapma oyunudur (RPG). Ulaşılabilir, her yaş için harika ve Deck’in pil ömründen çok fazla götürmeyecek basit (ancak çekici) grafiklere sahip.

Nintendo’nun Paper Mario serisine bir aşk mektubu olan Bug Fables, geleneksel sıra tabanlı RPG savaşını çeşitli zamanlama tabanlı saldırılarla birleştiriyor. Bu, sıra tabanlı bir RPG’nin kasıtlı hızını korur, ancak bu türdeki çoğu oyundan daha aktif, ilgi çekici bir savaş ekler.

Grafik stilinin ima ettiği gibi, Bug Fables, olgun kavramlara girmeyen, aile dostu bir oyundur. Yine de eğlenceli bir hikayesi, komik karakterleri, büyüleyici müziği ve zekice bir yazımı var. Bu oyunda herkes için bir şeyler var.

Celeste

Platform oluşturma, lansman sırasında Steam Deck’teki en rekabetçi türdür. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce oyun var, ancak Celeste bu hararetli çekişmeli slotta zirveye çıkıyor. Aşırı derecede eğlenceli, sıkı ve akıcı bir platform oyunu. Kontroller mükemmel ve oyun o kadar kaygan ki beyninize bağlı hissediyor. Oyunun yerel bir Linux sürümü de var. Celeste zorlu bir oyundur, ancak oyunun hızlı temposu her ölümün daha az cezalandırıcı olmasını sağlar.

Oyunun erişilebilirlik seçeneklerini inceleyebilir ve tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyunun grafikleri basit görünebilir, ancak hikaye derin, kişisel ve uzunluğunun birkaç katı olan çoğu oyundan daha etkileyici. Gerçekten de uzunluk, oyunun tek dezavantajı. Bittiğinde daha fazlasını isteyeceksiniz.

Sid Meier’s Civilization VI

Civilization serisi, PC oyunlarının onlarca yıllık dayanak noktasıdır, bu nedenle en son oyun olan Civilization VI’nın Steam Deck’te harika olması beklenen bir durum. Bu karmaşık sıra tabanlı strateji oyunu, düzinelerce medeniyet ve rastgele oluşturulmuş sonsuz bir dizi harita ile dünyanın alternatif bir tarihini oluşturmanıza olanak tanır.

Civilization VI, 2016’da piyasaya sürülmesinden bu yana çok sayıda güncelleme ve iki büyük genişleme paketi aldı. Deneyimi iyileştiren özellikler, iyileştirmeler ve denge değişiklikleriyle dolu. Yeni oyuncular zorluğu azaltabilir ve eğlenebilir, ancak gaziler şehirlerin kesin yerleşimi ve iyileştirmeler için saatler harcayabilir.

SUPERHOT

SUPERHOT, asla eskimiş hissetmeyen bir oyundur. Eşsiz bir kancaya sahip birinci şahıs nişancı için beklentileri altüst ediyor: Hareket ettiğinizde düşmanlarınız hareket ediyor. Sonuç, Matrix’in meşhur ettiği kurşun zamanı efektlerini hatırlatan garip, canlandırıcı bir birinci şahıs dansı.

Bu oyun başka bir Linux yerel oyunudur, yani Steam Deck’te sıfır sorunla oynayacaktır. Stilize edilmiş 3D grafikler de talepkar değildir, bu nedenle başlık pil kullanımı konusunda oldukça hafiftir ve pürüzsüz hissettirir.

Ne yazık ki, SUPERHOT’un kampanyası oldukça kısa ve çoğu oyuncu için sadece üç saat sürüyor. Ekstra modlar, oyun oynamayı bağımlılık yapanlar için çeşitlilik ve meydan okuma eklemekte. Daha fazlasını isteyen oyuncular, aynı zamanda bir Linux yerel başlığı olan SUPERHOT: Mind Control Delete devam oyununa göz atabilir.

Stardew Valley

Arkanıza yaslanıp rahatlamanıza ve kendi hızınızda oynamanıza izin veren bir oyun mu istiyorsunuz? Stardew Valley bu konuda yenilmez. Bu ünlü bağımsız oyun, kendi çiftliğinizin sorumluluğunu size veriyor ve ardından sizi ekinleri hasat etmeye, komşularla arkadaş olmaya ve madenleri kendi hızınızda keşfetmeye yönlendiriyor. Oyunun rahatlatıcı temposu, derinlikten yoksun olduğu anlamına gelmez.

Stardew Valley’in “sona” ulaşması en az 50 saat sürer, ancak çoğu için bu, yolculuklarında sadece bir adımdır. Adanmış oyuncular, her öğeyi toplamak ve oyuncu olmayan her karakterle (NPC) arkadaş olmak için yüz saatten fazla zaman harcayabilir. Stardew Valley’in kontrollerine alışmak, özellikle oyun kumandası modunda (muhtemelen Steam Deckte kullanacağınız) biraz zaman alabilir. Yine de, büyüleyici grafikleri ve mükemmel müziği, onu diğer chill oyunlarından ayırmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda Linux’a özgüdür ve sorunsuz ve hatasız oyun sağlar.

Baba Is You

Baba Is You, şaşırtıcı bir bulmaca oyunudur. Şaşırtıcı derecede zor, şaşırtıcı derecede parlak ve şaşırtıcı derecede benzersiz. Oyunun temel kancası, kelime bloklarını ekranın etrafına iterek oluşturulan basit cümlelerin kullanılmasıdır. İlk başta imkansız görünen şeyi başarmayı mümkün kılarak seviyenin kurallarını değiştirirler.

Bu kanca akıllıca başlar, duvarları aşmanıza veya karakterleri çevirmenize izin verir ve oyuncunun mini oyunlar yaratması ve fizik yasalarını bükmesiyle sona erer.

Gerçekten de, oyunun şaşırtıcı konsepti, tek gerçek dezavantajı. Bulmacalar zor ve çözümleri aramanın cazibesine direnmek zor. Yine de oyun Steam Deck’te zor değil. Bu bir Linux yerel oyunudur ve basit 2D grafikler pil ömründen tasarruf sağlar.