Türk Telekom'un dijital oyun dağıtım platformu Playstore en çok tercih edilen oyunlar listesi belli oldu. İşte 2023'ün en çok indirilen yapımları...

Playstore.com, Türk Telekom’un, oyun severlerin en popüler yapımlara indirimli fiyatlarla erişimini sağlamayı amaçlayan bir dijital oyun platformu olarak tanımlanabilir. 2023 yılına ilişkin istatistiklerini paylaşan platform, en çok indirilen oyunlar listesini açıkladı. Playstore en çok tercih edilen oyunlar listesi kapsamında yer alan oyunlar arasında Türk yapımı oyunlar da yer alıyor.

Playstore En Çok Tercih Edilen Oyunlar Listesi Açıklandı

Türk Telekom’un dijital oyun platformu olan Playstore.com, 2023 yılının en çok indirilen oyunlar listesini açıkladı. En çok tercih edilenler arasında aksiyon ve macera oyunları yer alıyor. Dijital oyun platformları arasında şüphesiz en çok tercih edilenler Steam ve Epic Store. Ancak bu iki platformun yanı sıra Playstore.com’u da tercih eden oyun severler elbette bulunuyor.

Playstore.com’un en büyük tercih edilme sebebi olarak; platformun taksitlendirme olanağı sunması gösteriliyor. Bu kapsamda Türk Telekom müşterileri gerçekleştirdikleri satın alma işlemlerini faturalarına ek olarak, taksitli bir şekilde ödeyebiliyorlar. Yani bir oyun sever istediği oyunu Playstore.com’dan satın alıp 12 aya kadar olan taksitlendirme olanağından faydalanabilmekte. Sunulan bu imkan da Playstore.com’un kullanılma sıklığını artırıyor, denilebilir.

Playstore.com platformu 2023 yılında en çok indirilen oyunlar listesi şu şekildedir:

1 – Marvel’s Spider – Man Remastered (PC): 2023 yılı verilerine göre Playstore.com’da en çok indirilen oyun Marvel’s Spider – Man Remastered (PC) oldu. Özellikle yenilenen Peter Parker ile oyun severlerin beğenisini kazandı. Bununla birlikte yeni oyun oyunculara, daha önceki Spider Man deneyimlerinden farklı bir tecrübe sundu.

2 – God of War (PC): Listenin ikinci sırasında yer alan yapım ise God of War (PC) oldu. God of War (PC), diğer platformların istatistiklerine göre de en sevilen oyunlar arasında yer alıyor.

3 – Mount & Blade 2: Bannerlord: Listenin 3. sırasında yer alan Türk yapımı Mount & Blade 2: Bannerlord da yerli olmasına rağmen küresel çapta bilinen oyunlardan biri.

4 – Far Cry 6: Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, 2021’de oyuncuyla buluşmuş olup en çok indirilen yapımlar arasında yerini almıştır. Far Cry 6 birinci şahıs nişancı oyunudur.

5 – Days Gone: Bend Studio tarafından geliştirilen oyun, Sony Interactive Entertainment ve SIE Worldwide Studios tarafından 2019 yılında yayınlanmıştır.

6 – Victoria 3: Listenin 6. sırasında yer alan strateji oyunu Victoria 3, Paradox Development Studio tarafından geliştirilmiş ve Paradox Interactive tarafından 2022 yılında yayımlanmıştır.

7 – Back 4 Blood: Turtle Rock Studios’un geliştirdiği ve 2021 yılında Warner Bros. Interactive Entertainment’ın yayınladığı oyun en çok indirilenler arasında 7. sıradadır. Back 4 Blood sevilen bir, birinci şahıs nişancı oyunudur.

8 – The Quarry: Drama ve korku türündeki The Quarry Supermassive Games tarafından geliştirilmiş ve 2K tarafından yayınlanmış, popüler oyunlardan biridir.

9 – Sifu: Sloclap ve H2 Interactive tarafından geliştirilmiş olan bir beat ’em up video oyunu olan Sifu, Sloclap, Kepler Interactive ve Microïds tarafından yayınlanmıştır. 2021 yılında piyasaya çıkan oyun en çok indirilenler listesinin 9. sırasında yer almaktadır.

10 – UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (PC): Naughty Dog ve Iron Galaxy tarafından geliştirilen bu oyun 2022 yılında SIE Worldwide Studios ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştır.

11 – Godfall Ultimate Edition: Counterplay Games’in geliştirdiği oyun Gearbox Publishing tarafından 2022 yılında yayınlanmıştır.

12 – Gotham Knights: Geliştiricileri QLOC ve WB Games Montréal olan aksiyon rol yapma oyunu olan bu yapım, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmüştür.