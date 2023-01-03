Poco C50, 5.000 mAh pil ve Android 12 Go Sürümü ile tanıtıldı

Poco C50, Hindistan’da yeni resmiyet kazandı ve 10 Ocak’ta Royal Blue ve Country Green renklerinde satışa çıkacak. Daha önce Redmi A1+ olarak duyurulan Poco C50, 60 Hz ekran yenileme hızına ve 720 x 1600 piksel çözünürlüklü 6,52 inç IPS LCD ekran ile geliyor.

Poco C50, üstünde POCO için bir MIUI katmanı bulunan Android 12’yi (Go Edition) kutudan çıktığı gibi çalıştırıyor. 2 GB veya 3 GB RAM’e sahip bir MediaTek Helio A22 12nm mimariye sahip yonga seti ve microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 32 GB dahili depolama bulunuyor.

Poco C50, 10W’da oldukça yavaş şarj olmasına rağmen, 5.000mAh pil sayesinde büyük bir dayanıklılık vaat ediyor.

Arkada biri derinlik sensörü, diğeri ise 8MP f/2.0 geniş kamera olmak üzere iki kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka tarafta bir parmak izi tarayıcı da görüyoruz. Ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Poco C50’nin arka panelinde deri benzeri bir doku bulunur. Telefon, özel bir kaplama sayesinde su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Fakat herhangi bir sertifikası bulunmuyor.

Flipkart’ta birkaç model yayında ve İlk satış 10 Ocak’ta başlıyor. Bu telefonun Hindistan dışında bir ülkede satılıp satılmayacağı henüz net değil.