Poco F3 GT, Önümüzdeki Aylarda Sunulabilir!

Xiaomi‘nin alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan Poco, sunduğu modeller ile pazardaki payını büyütmeye devam ediyor. Şirket şu sıralar yeni bir model üzerinde daha çalışmalarına devam ediyor. Poco F3 GT olarak karşımıza çıkacak olan yeni modelin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durumu Poco, Hindistan sayfasında yayımladığı yeni video ile destekliyor. 28 Saniyelik yeni videoda cihazın MediaTek yonga setiyle geleceği belli oldu.

Henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da yeni modelin bu yılın Temmuz ile Eylül ayları arasında bir zamanda çıkacağı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın Dimensity 1200 yonga setini kullanacağı ve arka tarafında 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü bir kurulumun yer alacağı bildiriliyor.

Bununla birlikte AMOLED bir ekran ile geleceği söylenen cihazın oyun/performans olarak sunulması beklenyor. Şuan için cihazın daha fazla teknik detayı bilinmiyor. Ancak bazı yorumlara göre cihazın ilk olarak Hindistan daha sonra Çin pazarında satışa sunulacağı söyleniyor. Henüz kesin olarak bilinmiyor olsa da yeni modelin 350 dolar fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.