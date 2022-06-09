Poco F4 5G, Snapdragon 870 İşlemciyle Gelecek

Son zamanlarda Xiaomi destekli Poco, Poco F4 5G‘ye dair bir şeyler açıkladı. Dün, cihaz tamamen sızdırıldı ve neredeyse her şeyini biliyoruz. Bugün marka, bu akıllı telefona güç verecek işlemciyi resmen onayladı.

Poco India’nın resmi Twitter hesabına göre; yakında çıkacak olan Poco F4 5G, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci desteği taşıyacak. Marka bu çipi ‘en optimize işlemci’ olarak adlandırıyor.

Bu nedenle Poco F4 5G, 120Hz yenileme hızına ve Dolby Vision desteğine sahip 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranla gelecek. İşlemci LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteği de taşıyacak.

Telefon, Android 12 tabanlı MIUI 13‘ü başlatacak ve 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pili de beraberinde getirecek. Çift stereo hoparlör, yanda bir parmak izi sensörü ve bir IR blaster ile gelecek.

Son olarak, Poco F4 5G, Redmi K40S’deki OIS destekli 48MP ana kamera yerine; 64MP OIS destekli ana kameraya sahip olacak. 8MP ultra geniş üniteye, 2MP makro lense ve 20MP ön kamera desteğini de beraberinde getirecek.