POCO F4 GT, Geekbench’te Görüntülendi!

POCO F4 GT uzun süredir gündeme geliyor. Telefonun teknik özellikleri, Redmi K50G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını gösterdi. Telefon şimdi Geekbench’te ortaya çıktı.

POCO F4 GT, 21121210G model numarasına sahip. Telefonun etkileyici tek çekirdek ve çok çekirdek puanları var. Cihaz, tek çekirdek testinde 1235 puan, çok çekirdek testinde ise 3555 puana sahip.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye gelen telefon; 1.78 GHz taban frekansında ve 3.00 GHz tepe frekansında saatlidir. Cihaz 12 GB RAM‘e sahip ve Android 12 işletim sistemi ile görücüye çıkacak.

Akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip; 6.67 inç OLED ekranla geleceğini ekleyelim. Arkada 64MP Sony IMX686 sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör ile üçlü kamera sistemine sahip olacak. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 20 MP Sony IMX596 sensöre sahip olacak.