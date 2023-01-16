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Poco F5, Asya ve Avrupa’da Seri Üretime Girdi!

Bazı raporlar yeni Poco F5'in yeniden markalandırılmış bir Redmi K60 olarak piyasaya çıkacağını iddia ederken, diğerleri telefonun var olmadığını öne sürecek kadar ileri gidiyor. Fakat kaynağımız telefonun seri üretime girdiğini iddia ediyor.

Ayşen Sıla

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Poco F4, muhtemelen fiyatına kıyasla en iyi akıllı telefonlardan biri olarak geçen yıl piyasaya çıktı. Şimdi onun üst modeli olan Poco F5’in çıkmasına çok az kaldı. Markadan resmi bir onay gelmese de, telefon çeşitli sertifika sitelerinde dolaşıyor. Yeni bir rapora göre yeni Poco akıllı telefon çok yakında piyasaya sürülebilir, zaten Avrupa ve Asya’da üretime de girdi.

Kaynağımız, Poco F5 5G’nin seri üretiminin birçok Avrupa ve Asya ülkesinde başladığını söylüyor. Bu, telefonun bir veya iki ay içinde çeşitli pazarlarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Kaynak, F5’in TUV Rheinland sertifikasına da sahip olduğunu söylüyor. Bir ürünün güvenlik standartlarına uygunluğunu onaylayan bir sertifika.

Bazı raporlar yeni Poco F5’in yeniden markalandırılmış bir Redmi K60 olarak piyasaya çıkacağını iddia ederken, diğerleri telefonun var olmadığını öne sürecek kadar ileri gidiyor. Hiçbirinden emin değiliz.

Geçen seneki model, 1400 nit tepe parlaklık, 68,7 milyar renk, P3 renk gamı ​​ve 1920Hz PWM yüksek frekanslı karartma ile 6,67 inçlik bir panel sunuyor. Donanımın altında, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci var. Akıllı telefon, 67 W kablolu hızlı şarj ve 30 W kablosuz şarj ile özellikle büyük bir 5500 mAh pile sahip.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGadgetany

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