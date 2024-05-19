Ana Sayfa » Akıllı Telefon POCO F6 Pro Kutu Açılışı Ortaya Çıktı, İşte Fiyat Performans Telefonunun Özellikleri Akıllı Telefon POCO F6 Pro Kutu Açılışı Ortaya Çıktı, İşte Fiyat Performans Telefonunun Özellikleri Emine Emre 2 Görüntüleme

Uygun fiyatlı ve güçlü bir akıllı telefon olacağı söylenen POCO F6 Pro uzun zamandır beklenmekte. Xiaomi’nin yan kuruluşu olan Poco, piyasanın uygun fiyatlı ürünlerini üretip pazarlayan bir marka olarak bilinse de gücüyle de kullanıcıları şaşırtıyor. Redmi K70’in yenilenmiş ve yeniden markalanmış telefonu olarak bilinen POCO F6 Pro kutu açılışı sızdırıldı ve tanıtımdan önce cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte fiyat performans telefonu Poco F6 Pro kutu açılışı.

POCO F6 Pro Kutu Açılışı Ortaya Çıktı, İşte POCO F6 Pro Özellikleri

Uygun fiyatlı olması beklenen POCO F6 Pro 23 Mayıs 2024 tarihinde tanıtılacak. ancak POCO F6 Pro kutu açılışı videosu tanıtımdan önce sızdırıldı ve Redmi K70’in yenilenmiş versiyonu olduğu söylenen cihazın özellikleri ortaya çıktı. POCO’nun bu yeni telefonunun özelliklerinden bazıları daha önceden ortaya çıkmıştı. Bahse konu özellikler de videodaki niteliklerle uyumlu görünmekte.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Videoda görüldüğü üzere kutu içerisinden telefonla birlikte koruyucu kılıf, 120 W hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve SIM çıkarma aleti bulunmakta. Siyah desenli bir arka kaplamaya sahip olan cihaz şık bir tasarıma sahip. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alan Poco F6 Pro 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca modelin en üst versiyonunda 16 GB RAM ve TB depolama alanı bulunacak.

Ekran kısmında 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel bulunuyor. Arka kamera adasında üçlü sensör barındıran cihazın ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde. Ön kısımda bulunan selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüklü. Batarya kısmında ise 5000 mAh’lık pil bulunmakta.

Fiyat Performans ürünü POCO Yeni Telefonu Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Poco’nun yeni telefonu Türkiye piyasasında da satışa çıkması bekleniyor. Uygun fiyatlı ve güçlü POCO F6 Pro akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak fiyat performans ürünü olması bekleniyor. Cihazın bazı özelliklerinde farklılıklar olsa da çoğu niteliği Redmi K70 ile aynı olacak. 23 Mayıs’ta, fiyatı da dahil olmak üzere cihaz hakkında tüm merak edilenler cevap bulacak. Ayrıca cihazı Türkiye pazarına geliş tarihi konusunun da netliğe kavuşması bekleniyor.