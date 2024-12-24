POCO F7 Orta Seviyeye Güçlü Geliyor! İşte Özellikleri

Xiaomi’nin alt markası Poco, özellikle orta segmentte muhteşem bir performans sergiliyor. Markanın merakla beklenen yeni telefonu POCO F7 orta seviyeye güçlü geliyor. Muhteşem bir fiyat performans telefonu olması beklenen POCO F7 özelliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

POCO F7 Orta Seviyeye Güçlü Geliyor

Xiaomi’nin alt markalarından biri olan Poco, bilindiği üzere en çok fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. Markanın her seviyeye yönelik tasarladığı telefonları mevcut, hatta amiral gemisi kategorisinde en yüksek performansa sahip telefonlar arasına giren modelleri dahi var. Poco genellikle uygun fiyata yüksek performans stratejisi ile ilerlemekte ve içeriğimizin konusunu oluşturan Poco F7 de tam bir fiyat performans telefonu.

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Orta segmente gelen POCO F7, Qualcomm’un Snapdragon 8s Elite yonga setine sahip ve bu işlemciyle oldukça yüksek bir performans vaat ediyor. Söz konusu işlemci henüz piyasaya sürülmedi ve çıktığında Qualcomm’un orta segment için tasarladığı en güçlü yonga seti olarak piyasada yerini alacak. Yani Poco F7 muhteşem bir performans ile geliyor.

Batarya kısmında oldukça büyük bir kapasiteye sahip; 7000 mAh’lık bir pil ile gelecek olan cihazın 90 W’lık hızlı şarj desteğine de sahip olacağı söylenmekte. Poco F7 ekran tarafına baktığımızda ise 1,5 K çözünürlüklü AMOLED LTPS panel ile geleceği söylenmekte. Bunların yanı sıra cihazla ilgili çıkan sızıntılardan biri de bu serideki tek telefon olmayacağı yönünde.

Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Söylenenlere göre Poco’nun bu serisinde bir de Pro modeli bulunacak; Poco F7 Pro. Buradan yapılan bir çıkarım da Pro modelinin de üst segmentte performans canavarı olması ve Qualcomm’un amiral gemileri için tasarladığı yeni işlemcisi ile Snapdragon 8 Elite’den gücünü alması. Bu bilginin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de yakın zamanda belli olacak.

Poco F7’nin sızdırılan özellikleri kullanıcının oldukça ilgisini çekti ve dolayısıyla en çok merak edilen konulardan biri de cihazın ne zaman çıkacağı oldu. Bu konuda henüz açıklanmış bir bilgi olmasa da 2025 yılının Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Poco F7 kısa bir zaman önce ECC sertifikasyon sitesinde görüntülendi ve buradan anlaşılan o ki cihazın kullanıcıya sunulması kısa bir zaman içerisinde gerçekleşebilir.