POCO M2 Pro, Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı

POCO M2 Pro, geçen Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Cihaz, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıkış yaptı. Şimdi, piyasaya sürülmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra, telefon Android 11 güncellemesini almaya başladı. POCO M2 Pro, Redmi Note 9 Pro‘nun değiştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Tuhaf olan şey, Android 11’i geç almasına rağmen Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi sunmuyor. Bu, kullanıcıların şirket tarafından sunulan mobil yazılımın son sürümüne sahip olmak için daha fazla beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bu arada akıllı telefon için yeni yazılım güncellemesi geldiğinde yapı numarası V12.0.1.0.RJPINXM olarak adlandırılıyor. Bu güncelleme, yeni bir Android sürümü getirmenin yanı sıra, güvenlik yaması seviyesini de Ağustos 2021‘e yükseltiyor.

Diğer tüm OTA sistem güncellemeleri gibi, bu güncelleme de toplu olarak kullanıma sunuluyor. Sonuç olarak, bazı kullanıcılar bunu daha erken alabilirken, bazılarının bir süre beklemesi gerekecek. Günün sonunda, tüm kullanıcılar yeni yazılımı deneyimleyecek.