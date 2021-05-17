Poco M3 Pro 5G’nin Teknik Özellikleri Onaylandı!

Poco, 19 Mayıs’ta küresel bir lansman etkinliği aracılığıyla Poco M3 Pro 5G‘yi duyuracak. Lansmandan önce şirket, akıllı telefonun özelliklerini kademeli olarak onaylıyor. Kısa süre önce kamerası ve bataryası hakkında bilgiler de ortaya çıktı.

Poco M3 Pro 5G, 18W hızlı şarjın eşlik edeceği 5.000 mAh pil ile gelecek. Fotoğrafçılık için, cihaz yapay zekaya dayalı 48 megapiksel üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Geçen hafta, Poco M3 Pro 5G’nin 90 Hz yenileme hızı sağlayan 6,5 inç FHD + LCD ekrana sahip olduğu ortaya çıktı.

Poco M3 Pro 5G, Dimensity 700 5G‘ye hazır yonga seti tarafından çalıştırılacak. Poco’nun 5G özellikli ilk M serisi akıllı telefonu olarak gelecek. Sızan görüntü telefonun benzersiz bir çift tonlu arka tasarıma sahip olacağını da ortaya çıkardı. Cihaz siyah, sarı ve mavi/yeşil gibi renklerde satışa sunulacak.

Birkaç rapor, Poco M3 Pro 5G’nin Mart ayında küresel pazarlarda duyurulan Redmi Note 10 5G‘nin yeniden markalaşmış bir versiyonu olacağını iddia etti. Bu nedenle, kullanıcılara 6 GB veya 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB’a kadar UFS 2.2 depolama, 8 megapiksellik bir ön kamera sunması bekleniyor ve arka kamera kurulumu, bir çift 2 megapiksel yardımcı kamera içerebilir.