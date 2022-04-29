Poco M4 5G, Dimensity 700 Yonga seti, 50MP kamera ve 90Hz ekran ile Tanıtıldı

Xiaomi‘nin Poco’su, geçen Kasım ayında Dimensity 810 yonga seti ile Poco M4 Pro 5G‘yi tanıttı ve bugün şirket, Dimensity 700 çipi tarafından desteklenen daha uygun fiyatlı normal versiyonunu duyurdu.

Poco M4 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13‘ü çalıştırıyor ve iki bellek yapılandırmasıyla geliyor – 4GB/64GB ve 6GB/128GB. Ayrıca, 512 GB’a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Dimensity 700 destekli akıllı telefon, Gorilla Glass 3 ile korunan ve 8MP selfie kamera için bir çentik bulunan 6.58″ 90Hz FullHD+ LCD’ye sahiptir. Panel, uyarlanabilir bir yenileme hızını destekler, yani 30Hz, 60Hz ve 90Hz arasında geçiş yapabilir. Tabii ki içerik türüne bağlı olarak.

Poco M4 5G‘nin arka paneli, Poco’nun Hipnotik Girdap Tasarımı dediği şeyi sergiliyor, iki kameraya sahip – 50MP ana kamera ve 2MP derinlik birimlerinden oluşuyor.

Poco M4 5G‘nin öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası, USB-C ve IP52 derecesi yer alıyor. Pil tarafı ise 18W kablolu ve 5W ters kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh değerindedir. Ancak birlikte gelen adaptör 22,5W’a kadar güç sağlayabiliyor.

Poco M4 5G üç renkte sunuluyor ve 5 Mayıs’tan itibaren Flipkart aracılığıyla Hindistan’da satın alınabilecek. 4GB/64GB modelinin fiyatı yaklaşık 170$, 6GB/128GB versiyonunun fiyatı ise 195$ olacaktır. Diğer ülkelere ise daha sonra gelecektir.