Poco M4 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi Poco, geçen Kasım ayında Dimensity 810 işlemci ile Poco M4 Pro 5G‘yi tanıttı ve bugün şirket, Dimensity 700 işlemci tarafından desteklenen daha uygun fiyatlı bir versiyonunu duyurdu.

Poco M4 5G

Poco M4 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13 desteğine sahip; ve iki bellek yapılandırmasıyla geliyor – 4GB/64GB ve 6GB/128GB. Ayrıca, 512 GB’a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvasına sahip.

Dimensity 700 destekli akıllı telefon, Gorilla Glass 3 ile korunan; ve 8MP selfie kamera için bir çentik bulunan 6.58 inç 90Hz FullHD+ LCD panelle geliyor. Panel, uyarlanabilir bir yenileme hızını destekliyor, yani içerik türüne bağlı olarak 30Hz; 60Hz ve 90Hz arasında geçiş yapabiliyor.

Ayrıca Poco M4 5G’nin arka paneli, Poco’nun Hipnotik Girdap Tasarımı dediği şeyi sergiliyor, iki kamera barındırıyor. Bu kamera 50MP ana ve 2MP derinlik lensinden oluşuyor.

Poco M4 5G’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası, USB-C ve IP52 derecelendirmesi yer alıyor. Telefonda 18W kablolu ve 5W ters kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil yer alıyor. Ancak birlikte gelen adaptör 22,5W’a kadar çıkabiliyor.

Poco M4 5G üç renkte sunuluyor ve 5 Mayıs’tan itibaren Flipkart aracılığıyla Hindistan’da satışa çıkacak. Fiyatı ise 160 eurodan başlıyor.