Poco M5 ve M5s Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Poco M5 ve Poco M5s akıllı telefon modelleri resmi olarak tanıtıldı. Telefonlar Mediatek‘in Helio G serisi yonga setleri ve büyük 5.000 mAh pillerle güçlendirilmiş.

Poco M5

M5, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.58” LCD ile birlikte gelir. Ekranın üstünde Gorilla Glass koruması ve 5MP selfie kamerası için bir delik bulunuyor.

Arkada uçtan uca uzanan bir adaya monte edilmiş üç kamera var. Ana 50 MP f/1.8 lens, 2MP f/2.4 makro ve 2MP f/2.4 derinlik birimleriyle destekleniyor.

Poco M5 teknik özellikler sayfasının öne çıkan özelliği, TSMC tarafından 6nm işlem teknolojisine dayanan serinin ilki olan Helio G99 yonga setidir. 2.2GHz’de çalışan iki Cortex-A76 CPU çekirdeğine ve 2.0GHz’de altı Cortex-A55 birimine sahiptir.

Poco M5’te 4GB veya 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB veya 128GB UFS 2.2 depolama bulunmaktadır. Ayrıca depolamayı daha da genişletme için bir microSD yuvası vardır.

Poco M5, kutudan Android 12’nin üstünde MIUI 13 arayüzü ile birlikte gelir. 201 gram ağırlığında ve 18W şarj destekli 5.000 mAh pil içeriyor.

Siyah, Yeşil ve benzersiz Poco Sarısı olmak üzere üç renkte mevcut, deri görünümlü plastik bir arka tasarımı bulunuyor. 4/64 GB versiyonunun başlangıç fiyatı yaklaşık 189 €, 4/128 GB modeli 209 €, 6/128 GB ise 229 € olacak. İlk alıcılar, 6 Eylül’de satış başladığında 20 €’luk erken kayıt indirimi yakalayabilirler. Diğer ülkelerde ise satışlar daha sonra başlayacak.

Poco M5s

Poco M5s, 6.43” AMOLED ekran sunuyor, ancak ekranın tazeleme hızı 60Hz. Yaklaşık iki yıl önce gelen 12nm Helio G95 yonga seti tarafından destekleniyor.

M5s, 118 derecelik FoV ile 8MP f/2.2 ultra geniş lens ile birleştirilen 64MP f/1.8 ana ünite ile M5’ten daha yetenekli bir kamera kurulumuna sahip. Makro ve derinlik için birkaç 2MP lens hala mevcut. Bir delik içine yerleştirilmiş ön kamera 13MP sensöre sahip.

Pil kapasitesi aynı olabilir, ancak M5’ler hızlı şarj hızını 33W’a çıkararak 5.000 mAh hücreyi bir saatten biraz fazla bir sürede doldurur. Poco M5s ayrıca NFC, yana monte parmak izi tarayıcı, 3,5 mm ses jakı ve IP53 derecesine sahiptir.

Tüm bu özellikler tanıdık gelebilir çünkü telefon Hindistan’da Redmi Note 10S ve Redmi Note 11 SE olmak üzere iki başka adla zaten mevcut. Önemli bir fark yazılımdır – Poco M5s, Android 12‘nin üzerine en son MIUI 13 ile birlikte gelir.

Poco-M5s Poco M5

Poco M5s, Amazon, AliExpress, Shoppee, Lazada vb. gibi büyük çevrimiçi perakendecilerde Gri, Beyaz ve Mavi renklerde satılmaktadır. Fiyat 4/64 GB için 209 €’dan, 4/128 GB için 229 €’dan başlar ve 6/128 GB için 249 €. Bir kez daha 6 Eylül (yarın) telefonu alan herkese 20 € erken kayıt indirimi var. Hindistan, büyük Poco pazarlarından biri olmasına rağmen cihazı alamıyor.