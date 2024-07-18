POCO M6 5G, 4GB + 64GB Depolama Satışa Çıktı!

POCO M6 5G geçen yıl tanıtılmıştı. Cihaz, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere üç farklı RAM ve depolama seçeneği ile duyuruldu. Bu yılın başlarında, marka cihazın Airtel kilitli bir versiyonunu daha uygun fiyatla sundu. POCO’nun bu akıllı telefonla seriyi bitirlmediği anlaşılıyor çünkü yeni bir modeli şimdi duyuruldu. En son sunulan şimdi temel model olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni reklam afişine göre, POCO M6 5G’ın yeni varyantı hala 4GB RAM’e sahip ancak önceki 128GB depolamadan düşük olan 64GB dahili depolama ile geliyor. Ancak bu değişiklikle birlikte cihazın maliyeti arttı. En son model listenin dördüncüsü olacak. Afiş, M6 5G 4GB + 64GB modelinin 20 Temmuz, saat 12’den itibaren satın alınabileceğini açıklıyor. Orion Mavisi, Polaris Yeşili ve Galaktik Siyah renklerinde sunuluyor.

RAM ve depolamanın dışında POCO M6 5G’nin temel özellikleri aynı kalıyor. HD+ çözünürlüklü 6.4 inçlik bir ekran ve 90Hz yenileme hızına sahip. Telefon, Dimensity 6100+ işlemci tarafından güçlendiriliyor. 5,000mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.

POCO M6 5G, siyah renkte dikdörtgen bir kamera adası ile çift tonlu bir görünüme sahip. 50MP ana kamera ve yapay zeka lensi ile donatılmış. Ön tarafta 5MP selfie kamerası bulunuyor. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılıyor. Yazılım olarak, cihaz iki işletim sistemi güncellemesi ve üç güvenlik yaması alacak şekilde destekleniyor.