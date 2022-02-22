POCO X4 Pro’nun Resmi Görselleri Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin yeni telefonu POCO X4 Pro çok yakında satışa çıkacak. Geçen hafta bir kaynak akıllı telefonun filigranlı görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda bir Alman yayını, cihazın uygulamalı görüntülerini gözler önüne sermişti. Şimdi ise telefonun resmi görselleri ortaya çıktı.

POCO X4 Pro, Sarı, Lazer Mavi ve Lazer Siyah adlı üç renge sahip olacak. Yeni görsellerde de ortaya çıktığı gibi cihaz; sağda POCO ve 108MP büyük bir kamera sensörüne, solda ise LED flaş destekli üçlü kamera ünitesine sahip. Arka kısmın geri kalanı ise çekici bir desene ve altta 5G logosuna sahip.

POCO X4 Pro’nun ön tarafında minimum çerçeveli delikli bir ekran var. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip. Birkaç rapor, X4 Pro’nun tüm özelliklerini yakın geçmişte küresel pazarlarda piyasaya çıkan; Redmi Note 11 Pro 5G‘den ödünç alacağını iddia etti.

POCO X4 Pro 5G’nin Gorilla Glass 5 korumalı 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olmasını bekiyoruz. Ekran 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük vaat ediyor. Akıllı telefon, MIUI 13 tabanlı Android 11, 16 megapiksellik ön kamera ve 108 megapiksellik bir kamera ünitesine sahip olacak.

POCO X4 Pro, 28 Şubat’ta MWC 2022 teknoloji fuarında POCO M4 Pro 4G ile birlikte satışa çıkacak.