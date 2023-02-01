POCO X5, Canlı Canlı Görüntülendi!

POCO, POCO X5 serisinin piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Lansman aşaması tamamlandı ve etkinlik 6 Şubat 2023’te canlı yayınlanacak. Seride POCO X5 ve POCO X5 Pro olmak üzere iki model bulunacak.

Üst düzey model, Qualcomm Snapdragon 778G 5G işlemciden güç alacak. Yakında çıkacak olan POCO X5 5G’nin gerçek hayattaki görüntüleri resmi lansmandan önce sızdırıldı. Sızan görüntüler, cihazın eksiksiz görünümünü ortaya koyuyor.

Yeni POCO X5 5G cihazının görsellerine gelince, görseller cihazı yeşilimsi bir renkte gösteriyor. Arka kısım, mat bir yüzey ve üst tarafta büyük bir kamera ile geliyor. Kamera çıkıntısı ve ve POCO markası, dikey hizalanmış.

Kamera muhafazası, Redmi K50i cihazıyla karşılaştırıldığında çok benzer. Bir LED ışığı ile birlikte üçgen şeklinde üç farklı kamera merceğini barındırıyor. 48 megapiksel lensten oluşan bir ana kamerası var.

Telefonun teknik özellikleriyle ilgili internette tonlarca söylenti ve sızıntı var. Cihazın, FullHD+ 2400×1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yüksek yenileme hızı desteğine sahip 6.67 inç SuperAMOLED ekrana sahip olacağı ortaya çıktı. Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemciden güç alacak.