Podcast Nedir ve Nereden Dinlenir?

Günümüzün modern radyoculuğu olarak tanımlanan, seriler halinde yayınlanan programlara Podcast adı verilir. Podcast üzerinde kullanıcılar, istedikleri zaman serileri dinleyebilir. Ayrıca bu seriler yayıncıların isteği doğrultusunda hem online hem de indirilip dinlenebilir. Ses ve görüntü olarak kaydedilen seriler, online mecralar arayıcılığı ile kullanıcılar ile buluşur. Bugünkü yazımızda sizlere Podcast nedir sorusuna cevap vereceğiz.

Podcast, ilk olarak 2000 yılının başlarında “iPod” kelimesi içerisinde yer alan pod sözcüğü ve “boardcast” kelimesinin birleşimi ile meydana gelmiş bir kelimedir. ilk olarak Podcast uygulaması Apple tarafından kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiştir. Apple bu yeni gelişme ile birçok takipçi kazanınca diğer teknoloji firmaları da bu konulara yönelmeye başladı. Bu firmalarının başında Spotify yer alıyor.

Hem Avrupa’da hem de ABD içerisinde birçok kişi, Podcast yayıncılığı yaparak yaşamlarını devam ettiriyor. Ülkemizde de bu durum her geçen gün artış gösteriyor. Podcast yayınları birçok mecrada ücretsiz olarak karşımızı çıkıyor. Özellikle Spotify kullanıcılarına ücretsiz bir deneyim sunuyor. Apple ise sadece kendi kullanıcılara özel Podcast hizmeti sunuyor.

Podcast Nasıl Yapılır?

Podcast yayınları kaydetmeye karar verdiyseniz öncelikle hangi konuda kullanıcılara yayın yapabileceğinizi düşünmeniz gerekir. Size tavsiyemiz; en keyif aldığınız ve yetkin olduğunuz alanlarda podcast yayınları kaydetmeniz. Özgün ve ilgi çekici yayınlar zaman içerisinde rağbet görerek kendi dinleyici kitlesini oluşturacaktır. Ancak uzun bir süre dinlenmeyebileceğinizi bilerek bu işe girişmelisiniz.

İlk kriteri geçtikten sonra ikinci önemli konu ise; ekipman. Kaliteli ekipmanlarla bu işe başlamanız podcastlerinizi zaman içerisinde başarıya ulaştırabilir. Yüksek dinlenme sayılarına ulaşmak istiyorsanız öncelikle kaliteli bir mikrofona sahip olmalısınız. Kullanıcıların kulağını tırmalamayan, gıcırtısız tertemiz bir ses yayıncılık için son derece önemlidir.

Podcast Nasıl Kullanılır?

Podcastleri nasıl bulabilirim ve podcast nasıl kullanılır sorularını soruyorsanız, bu soruların yanıtlarının çok basit olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen sıklıkla elinizin altında bulunan akıllı telefonunuzda içerisinde podcastler olan uygulamalar mevcut. Örneğin; Spotify, iTunes gibi yaygın uygulamalardan sizde mevcut olana girip arama çubuğuna “Podcast Yayınları” yazmanız yeterli olacaktır. Listelenen podcast yayınları arasından dilediğiniz konularla ilgili olanları hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.

Türkiye’deki En Popüler Podcast Programları

Nasıl Olunur? – Nilay Örnek

O Tarz mı? – Can Temiz, Bengi Apak, Can Bonomo

Umarım Annem Dinlemez – Tuluğ Özlü

Bunu Ben de Yaparım – İbrahim Selim

Merdiven Altı Terapi – Deniz Dülgeroğlu

Fularsız Entellik – Immanuel Tolstoyevski

Rabarba – Mesut Süre

Nereden Başlasam? – Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu

Açık Bilim – Kaan Öztürk, Tevfik Uyar

Olumlu Dünya – Deniz Özturhan

Ünsal Ünlü – Ünsal Ünlü

Socrates Podcasts – Socrates dergi ekibi

Storytel: İlk Sayfası – Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu

Spotify kullanıcıları Apple Music’ten sonra servise “bay bay” demeye başladı.