Pokemon Fanlarına Müjde – Samsung Galaxy Z Flip 3’ün Yeni Modeli Çıktı

Samsung, yakında Güney Kore’de piyasaya çıkacak olan; özel bir baskı Galaxy Z Flip 3‘ü duyurdu. Özel model, popüler Anime “Pokemon” temalı olacak ve bu nedenle Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition adıyla anılacak.

Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition, büyük bir ambalaj kutusuyla gelecek. Cihaz dışında şirket, kutunun içine Pikachu şeffaf kapak seti, Pokedex temalı Kese; Pikachu anahtarlık ve Poke Ball şeklindeki stand gibi birçok özel Pokemon temalı şey ekledi.

Ayrıca Samsung, Pikachu, Bulbasaur, Charmander; Squirtle, Snorlax ve Mew kartları dahil olmak üzere paketle özel Pokemon kartları da vaat ediyor. Telefon ayrıca Pokemon ile ilgili bazı benzersiz temalar, zil sesleri ve duvar kağıtları ile gelecek.

Cihaz, Samsung’un Kore web sitesi üzerinden 5 gün içinde satışa çıkacak. Şimdiye kadar şirket, bu özel sürüm Galaxy Z Flip 3‘ün fiyat etiketini ve bu özel etkinlik için satışa çıkacak cihaz sayısını açıklamadı.