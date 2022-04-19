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Pokemon Fanlarına Müjde – Samsung Galaxy Z Flip 3’ün Yeni Modeli Çıktı

Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition, büyük bir ambalaj kutusuyla gelecek. Telefon dışında şirket, kutunun içine Pikachu şeffaf kapak seti, Pokedex temalı Kese; Pikachu anahtarlık ve Poke Ball şeklindeki stand gibi birçok özel Pokemon temalı şey ekledi.

Ayşen Sıla

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Samsung-Galaxy-Z-Flip3-Pokemon

Samsung, yakında Güney Kore’de piyasaya çıkacak olan; özel bir baskı Galaxy Z Flip 3‘ü duyurdu. Özel model, popüler Anime “Pokemon” temalı olacak ve bu nedenle Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition adıyla anılacak.

Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition, büyük bir ambalaj kutusuyla gelecek. Cihaz dışında şirket, kutunun içine Pikachu şeffaf kapak seti, Pokedex temalı Kese; Pikachu anahtarlık ve Poke Ball şeklindeki stand gibi birçok özel Pokemon temalı şey ekledi.

Ayrıca Samsung, Pikachu, Bulbasaur, Charmander; Squirtle, Snorlax ve Mew kartları dahil olmak üzere paketle özel Pokemon kartları da vaat ediyor. Telefon ayrıca Pokemon ile ilgili bazı benzersiz temalar, zil sesleri ve duvar kağıtları ile gelecek.

Samsung-Galaxy-Z-Flip3-Pokemon

Cihaz, Samsung’un Kore web sitesi üzerinden 5 gün içinde satışa çıkacak. Şimdiye kadar şirket, bu özel sürüm Galaxy Z Flip 3‘ün fiyat etiketini ve bu özel etkinlik için satışa çıkacak cihaz sayısını açıklamadı.

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KaynakTellforceblog

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