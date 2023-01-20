PowerPoint, sunum ortamına öncülük ederek iş sunumlarını bugünkü haline getirdi. Bununla birlikte, 1990’daki başlangıcından bu yana sunum yapma epey gelişti – ancak ne yazık ki PowerPoint pek gelişmedi. Artık insanlar eğlendiren sunumlar görmek istiyor. Etkileşim, animasyon, cesur tasarımlar ve daha fazlası her sunumun temel parçalarıdır. Ve PowerPoint bunu yapmakta zorlanırken, sunumlarınızı sıkıcıdan göz alıcı hale kolayca getirebilecek bir dizi PowerPoint alternatifi vardır. Bu yazımızda ise bu alternatif sunum programlarına bakacağız.

PowerPoint Benzeri Uygulamalar Listesi

Canva Soapbox Zoho Show Google Slaytlar Prezi Keynote SlideDog FlowVella Ludus Visme Beautiful.ai Powtoon Haiku Deck Emaze WPS Office Kineticast SlideCamp Slidebean Slaytlar LibreOffice

Power Point Alternatifi Uygulamalar 2023

Canva

Canva, tasarımcı olmayanlar için önde gelen hepsi bir arada tasarım aracıdır. Platformdan hiç ayrılmadan göz alıcı infografikler oluşturabilir, ilgi çekici görseller ekleyebilir ve öğelerinizi tam olarak istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Şablonları profesyoneldir ve özenle hazırlanmış olup, harici tasarım araçlarını kullanmadan rakiplerinizden sıyrılmanızı sağlar.

Soapbox

Soapbox, tarayıcınızdan erişebileceğiniz bir sunum yazılımıdır. Kendinizi, bilgisayar ekranınızı veya her ikisini birden kaydetmek için kullanabilirsiniz. Kaydetmek sadece iki tıklama alır, bu da Soapbox’ı toplu olarak ürün veya içerik videoları oluşturmak için ideal hale getirir. Örneğin, arka planınızı düzenleyebilir, bir kağıda konu listesi yazabilir ve ardından satış, İK, pazarlama gibi birçok departman için videolar kaydedebilirsiniz. Diğer araçların aksine, slayt veya çizelge oluşturmanız gerekmez. Kayda basabilir ve konuyu oturduğunuz yerden kapatabilirsiniz.

Zoho Show

Zoho Show, fikirlerinizi düzenlemeye odaklanabilmeniz için derli toplu bir arayüz kullanan sunum yazılımıdır. Sunumunuzun bazı bölümlerini öne çıkarmanıza yardımcı olan animasyon araçları da vardır. Etkileşimli seçenekler sunmasa da en kısa sürede basit bir sunum hazırlaması gereken ekipler için mükemmeldir.

Google Slaytlar

Google Slaytlar, sezgisel arayüzü sayesinde herkesin kullanabileceği bir sunum yazılımıdır. Ücretsiz olduğundan ve tüm cihazlarda mevcut olduğundan, kullandıkları cihaz ne olursa olsun ekiplerin işbirliğine başlaması yalnızca birkaç tıklama alır. Tarayıcı tabanlı uygulama, PowerPoint’ten ayrılmaya hazır ancak daha karmaşık özellikleri öğrenmeye hazır olmayan ekipler için ideal bir sunum yazılımıdır.

Prezi

Prezi, doğrusal olmayan bir hikaye oluşturmanıza olanak tanır, yani A slaytından B slaytına ve C slaytına gitmek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine, hedef kitlenizi en çok ilgilendiren bölüme doğrudan atlayabilir ve diğer verilerle onları sıkmaktan kaçınabilirsiniz. Prezi’nin etkileşimli sunumları, izleyicileri sürekli olarak izlemeye devam etmeye teşvik eder. Örneğin, bir giriş olarak sunumun neleri kapsadığına dair kuşbakışı bir görünüm paylaşabilirsiniz. Ardından, hedef kitlenize bir sorun, yeni bir ürün veya fikir hakkında daha fazla bilgi vermek için belirli konuları yakınlaştırabilirsiniz.

Keynote

Keynote, görsel olarak çekici sunumlar için temalara değil şablonlara erişmek isteyen Mac kullanıcıları için harika bir seçenektir. Sunumları daha hızlı oluşturmak için iOS uygulamaları ve cihazlarıyla entegre olur. Örneğin, iPad’inizin Apple Pencil’ını kullanarak sunumlara renk ve yorum ekleyebilirsiniz. Keynote dosyalarını PowerPoint sunumlarına dönüştürme yeteneği, Mac severlerin her birinin en çok sevdiği platformda ekip arkadaşlarıyla işbirliği yapmasına olanak tanır.

SlideDog

SlideDog’un değer önerisi, multimedya varlıklarını Prezi ve PowerPoint sunumlarıyla birleştirme yeteneğidir. Yalnızca SlideDog ile bir sunum oluşturmayacak olsanız da, bu özellik her platformun en ilgi çekici özelliklerini kullanmanıza olanak tanır. Varlıkları entegre etmek, sekmeler arasında geçiş yaparak hedef kitlenizin dikkatini dağıtmadan benzersiz bir sunum göstermenizi sağlar.

FlowVella

FlowVella, web siteleri gibi çalışan sunumlar oluşturmanıza olanak tanır. Sunumunuzdan ayrılmadan izleyicilerinize çeşitli ortamları göstermek için videolar, PDF’ler ve bir gezinti çubuğu ekleyebilirsiniz. Etkileşimli özellikler ayrıca izleyicilere sunum bittiğinde onları en çok ilgilendiren konular hakkında daha fazla bilgi edinme seçeneği sunar.

Ludus

Ludus, her şeyin nasıl göründüğü üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen tasarımcılar için hazırlanmış bir sunum yazılımıdır. Ludus, tasarımcı olmayanlar için bir öğrenme eğrisine sahiptir. Diğer yazılımlar gibi, resimler, videolar ve metinler ekleyebileceksiniz. Ayrıca yeniden kullanılabilir varlıklar oluşturabilecek, öğelerin köşe yarıçaplarını düzenleyebilecek ve diğer sunum araçlarını kullanırken tasarımcıların vazgeçtiği diğer özelliklere erişebileceksiniz. Yazı ve yazı tipi sevenler, metin öğeleri için belirli bir büyük satır, satır yüksekliği ve boşluk ayarlayabilir. Şekillerle çalışanlar, onlara sınırlar ve gölgeler verebilir ve bunları kaplamalara dönüştürebilir.

Visme

Visme, tasarımcı olmayanlar için bir tasarım varlıkları paketidir. Birçok departman için çok çeşitli değerli araçlar sunduğundan, tasarım operasyonlarını merkezileştirmek isteyen ekipler için mükemmeldir. Visme, markanıza benzeyen ve kulağa hoş gelen sunumlar oluşturmak için kullanabileceğiniz özelleştirilebilir animasyonlu simgelere, resimlere, çizelgelere ve karakterlere sahiptir. PowerPoint’ten daha fazla işlevselliğe sahiptir ve herkesin Visme’nin temellerini yalnızca birkaç dakika içinde öğrenmesi için yeterince sezgiseldir.

Beautiful.ai

Sizin için iyi bir sunum tamamen nasıl göründüğüyle ilgiliyse, Beautiful.ai daha az bilinen ve keşfedilmeye değer bir sunum platformudur. Şık ve modern görünümlü şablonlar ve otomatik biçimlendirme ile bu, sıkıcı olmadan profesyonellik duygusu taşıyan slaytlar oluşturmak için kullanılan araçtır. Yine, bu şeylere dikkat etmek ve nasıl görünmesini istediğinize dair bir fikir sahibi olmak yardımcı olur, ancak Beautiful.ai süreci olabildiğince sorunsuz ve kolay hale getirir.

Powtoon

Videoları veya slaytları canlandırmak istiyorsanız Powtoon harika bir seçimdir. Ücretsiz sürümünde sınırlı seçeneklere sahip ücretli bir program olduğunu unutmayın. Programın ücretsiz sürümünü kullanmayı seçerseniz, Powtoon’un markası sunumunuzda olacaktır. Ancak, özelleştirilebilir videolar, animasyonlar veya karakterler oluşturmak istiyorsanız yine de harika bir araçtır.

Haiku Deck

Sahnede oldukça yeni olan, daha önce Microsoft’ta çalışan Adam Tratt tarafından kurulan Haiku Deck, AI destekli tasarım sunan Haiku Deck Zuru’ya yükseltme seçenekleriyle kullanımı kolay ücretsiz bir programdır. Haiku Deck, web sitelerinde felsefelerini “basit, güzel, eğlenceli” olarak tanımlıyor. Uzmanlar ve tasarımcılar tarafından önerilen sunum ipuçları etrafında Haiku Deck’i oluşturduklarını söylediler.

Emaze

Emaze’i farklı kılan şey: Bir Emaze sunumunun arka ucunun HTML5 ile oluşturulmuş olmasıdır, mobil cihazlara güvenen ve bunu yaparken sunumlarının iyi göründüğünden emin olması gerekenler için son derece güvenilir bir slayt gösterisi seçeneği olduğu anlamına gelir. Ancak bu, HTML5 hakkında herhangi bir şey bilmeniz gerektiği anlamına gelmez. Emaze, siz ön planda kullanımı kolay arayüzünü kullanırken tüm bunları arka planda yapar.

WPS Office

İşlevsellik ve kullanıcı arayüzü söz konusu olduğunda WPS Office, PowerPoint’e en yakın alternatiftir. Ayrıca, bu listedeki diğer web tabanlı servislerin aksine, onu kullanmak için her zaman aktif bir internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. PowerPoint dosyaları için eksiksiz desteği sayesinde kullanıcılar, WPS Office’te mevcut PowerPoint belgelerini kolaylıkla düzenleyebilir. Tıpkı PowerPoint’te olduğu gibi videoları gömebilir ve tek tek nesneleri canlandırabilirler. Ayrıca, kullanıcıların favorilerini seçebilmeleri için birçok şablon sunar.

Kineticast

Kineticast PowerPoint menüleriyle uğraşmaktan çok sonuçlara, istatistiklere ve içeriklerini sunmaya önem veren satış görevlileri içindir. Mesajınızı kime satış yaptığınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz, ancak bunun dışında oldukça standart bir şablona ve stile kilitlenmişsinizdir. İyi bir tasarımcı olmanıza gerek yok ve yine de en iyi potansiyel müşterilerinize profesyonel ve çekici bir sunum sunabilirsiniz. PowerPoint’e gerçek, uygulanabilir bir alternatif bulma konusunda ciddi olanlar için en iyi seçim.

SlideCamp

Sunumlarınızın profesyonel olmasını, ancak çok gösterişli olmamasını istiyorsanız, bir SlideCamp slayt kitaplığı tam size göre olabilir. İhtiyacınız olan slaytları arayarak kolayca iş sunuları oluşturun ve ardından bunları doğrudan PowerPoint’te açın. Karmaşık yazılım yok. Kafanızı karıştıracak yeni kavramlar yok. PowerPoint veya Excel’de o kadar gülünç bir şekilde düzenlenebilen şık tasarımları var ki, sunumları neden zaman alıcı bulduğunuzu merak edeceksiniz.

Slidebean

Belki milyonlarca farklı özelleştirme seçenekleri yok ancak kabul etmeliyiz ki sundukları tasarım şablonları oldukça parlaktır. Zor durumdaysanız ve vaktiniz yoksa, Slidebean sizin kahramanınızdır. Süslü değil, ama işi halleder ve önyüklemesi güvenilirdir. Bir slayt gösterisinin temellerine odaklanmak, içeriği ve erişilebilirliği öne ve merkeze koymak istiyorsanız Slidebean arkanızı kollar.

Slaytlar

Slaytlarla, kendi slaytlarınız için biraz ilham almak üzere Slaytlar topluluğundaki herkese açık slayt gösterilerini keşfedebilirsiniz. Özellikler sayfasının dediği gibi, bir ton işlevsellik var ama bunu sizi sıkmadan yapmayı başarıyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanımı kolay, tek dezavantajı, sınırlı şablon kitaplığının %100 özelleştirilemeyeceği anlamına gelmesi olabilir.

LibreOffice

LibreOffice, PowerPoint’in yapabildiği her şeyi yapan açık kaynaklı bir sunum yazılımıdır. OneDrive entegrasyonu gibi işlevlerden yoksun olsa da, PowerPoint benzeri işlevselliği fazlasıyla telafi ediyor. LibreOffice, Keynote dosyalarını içe aktarma yeteneği gibi faydalı özelliklere sahiptir. Ayrıca bu yazılım, kullanıcıların sunumlarını oluşturmak için kullanabilecekleri geniş bir ücretsiz şablon koleksiyonuna sahiptir.