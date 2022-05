Programlama İçin En İyi Dizüstü Bilgisayarlar 2022

Bu günlerde, çoğumuz iş hayatımızı ofis ve ev arasında bölüyoruz ve bu, dizüstü bilgisayarların her zamankinden daha önemli hale geldiği ve hemen hemen her yerde kolayca çalışmanıza olanak tanıdığı anlamına geliyor. Kod yazmak için her zaman güçlü bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız olmasa da, son teknoloji bileşenlere sahip bir dizüstü bilgisayara yatırım yapmak yine de çok faydalı olacaktır. Dizüstü bilgisayar ne kadar güçlüyse, kodu derleme ve test etmede o kadar hızlı olur ve bu, iş akışınızı büyük ölçüde hızlandırır. Biz de bu yazımızda programlama meraklılarına veya öğrencilere yönelik en iyi dizüstü bilgisayarları bir araya getirdik.

Programlama İçin En İyi Dizüstü Bilgisayarlara Bir Bakış

Apple MacBook Air

Apple MacBook Air (M1, 2020), yalnızca Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en iyi dizüstü bilgisayar değil, programcılar için de en iyi dizüstü bilgisayarlardan biridir. Yeni MacBook Air’e güç veren devrim niteliğindeki ARM tabanlı Apple M1 çipi sayesinde harika bir performans sunarken aynı zamanda inanılmaz pil ömrüyle ince ve hafif bir dizüstü bilgisayardır. Tek bir şarjla 11 saatten fazla süreyi kolayca yöneten bu bilgisayar, işte veya okulda kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bir dizüstü bilgisayardır.

Apple MacBook Pro 14 inç

MacBook Pro 14 inç, yalnızca yaratıcı iş akışları için değil, aynı zamanda programlama için de harikadır. MacBook Pro’yu en üst düzeye taşıyan bu M1 Pro veya M1 Max destekli dizüstü bilgisayar, nefes kesen güç, aynı derecede nefes kesici pil ömrü ve 1600 nit’lik en yüksek parlaklığa sahip XDR ekranıyla diğerlerini kesinlikle alt üst ediyor. SD kart yuvası, bir HDMI bağlantı noktası ve üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, ihtiyacınız olan tüm çevre birimlerine sahip olmanızı sağlar.

Google Pixelbook Go

Google’ın Pixelbook Go’su şu anda paranın satın alabileceği en iyi Chromebook’tur ve aynı zamanda programlama için harika bir dizüstü bilgisayardır. Bir önceki model olan Pixelbook’tan daha uygun bir fiyat etiketi ile gelen Google’ın en yeni Chromebook’u, orijinali ile birlikte gelen, muhteşem pil ömrü ve bir dizüstü bilgisayarda kullandığımız en iyi klavyelerden biri olan birçok premium özelliği bir araya getiriyor.

HP Spectre x360

HP Spectre x360 (2021) 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar, 11. nesil Intel Core işlemciler ve Intel Iris Xe grafik kartının yanı sıra kusursuz 2’si 1 arada tasarım ile büyük bir yenilemeye ve teknik özelliklerde artışa sahip. -Cut kasa, bu sürümün programcılar arasında en iyi dizüstü bilgisayarların başında olduğu anlamına gelir. HP Spectre serisi her zaman çarpıcı cihazlardan oluşuyordu. Bu sadece şu anda piyasadaki en güzel dizüstü bilgisayarlardan biri değil – taş kesimli tasarımı ve şık profiliyle, aynı zamanda iç yapısıyla da sağlam.

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2, dünyadaki en güçlü 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlardan birini ürettiği için, herhangi bir kodlayıcı için mükemmel bir seçimdir. Ne de olsa, atabileceğiniz hemen hemen her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü bileşenlere sahiptir. Daha büyük bir ekran arıyorsanız, daha yüksek fiyat etiketine rağmen daha güçlü bileşenlere sahip 15 inçlik bir modeli de mevcut.

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro 8 tamamen yeni bir tasarımla gelir, ancak her zamankinden daha hızlı olan dahili özelliklere sahiptir. Bu nedenle, yalnızca illüstratörler, grafik sanatçılar ve diğer yaratıcı profesyoneller için ideal değil, aynı zamanda iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve 2’si 1 arada tasarım gibi burada sevilecek başka şeyler de var. 120 Hz yenileme hızına sahip daha büyük ekranı da güzel bir yükseltmedir ve sorunsuz bir iş akışı için daha fazla alan sağlar.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Bu dizüstü bilgisayar, birçok nedenden dolayı en iyi Lenovo dizüstü bilgisayarlarından biri olarak oyumuzu alıyor. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak çeşitli konfigürasyonlara sahiptir ancak en temelde, her ofis veya alanda hayatta kalacak sağlam bir karbon fiber ve alüminyum pakette sağlam bir grafik kartı ile paketlenmiş olarak oldukça güçlüdür.

HP Pavilion x 360

Dizüstü bilgisayar, 4 GB RAM ve bir 8 GB SSHD ile birlikte 1 TB sabit disk ile eşleştirilmiş bir 8. nesil çekirdek i3 işlemciyi getiriyor. Buradaki tek dezavantajı, dizüstü bilgisayarın 8GB yerine 4GB RAM olması. Bunun dışında, 8’inci nesil işlemci çoğu programlama gereksinimi için oyuna izin vermeyecek ve çok işlemci yoğunluğu olan görevlere bakmadığınız sürece, bu dizüstü bilgisayar oldukça iyi bir özellik.

Asus VivoBook X507

Yeni piyasaya sunulan Asus VivoBook X507 dizüstü bilgisayarlar farklı değil, cazip bir fiyat etiketi ile birlikte mükemmel bir donanım seti sunuyor. 6. nesil Intel i3 İşlemci ile birlikte 8 GB’lık DDR4 RAM, VivoBook mükemmel bir performans sergiliyor. Aslında, bu dizüstü bilgisayardaki RAM, büyük bir artı olan standart 2400 MHz frekansın aksine, 2666 MHz’de saatlidir. Sıfır ödün vermeden, tam boyutlu bir klavyeyle birlikte 15, 6 inç Full HD ekran elde edersiniz.

Dell Inspiron 5379

Dell Inspiron 5379, 13, 3 inç ekranlı portatif bir gövdeye, Intel Core i5 işlemciye, 8 GB DDR4 RAM’e, 1 TB sabit disk depolama alanına ve Intel UHD Graphics 620’ye sahip harika bir 2’si 1 arada cihazdır. Dizüstü bilgisayar yalnızca 1, 68 kg ağırlığında ve bu listedeki en taşınabilir dizüstü bilgisayarlardan biri. Bu dizüstü bilgisayarı yalnızca kodlama için değil, aynı zamanda birincil eğlence cihazınız olarak da kullanmayı planlıyorsanız, ikisi bir arada faktör devreye giriyor. Dizüstü bilgisayarı tablet veya çadır moduna katlama özelliği, kullanıcılara medyayı tüketmenin birçok farklı yolunu sunar.