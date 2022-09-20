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Realme 10, 4.880 mAh pil ile sertifika aldı

Realme , bu yıl Hindistan'da Realme 9 serisi cihazlarda yedi kadar akıllı telefon piyasaya sürdü. Önümüzdeki yıl şirket, Realme 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Realme 10 daha önce NBTC, EEC ve Indonesia Telecom sertifikasyon web sitelerinde görüldü. Şimdi, cihaz IECEE veritabanında tespit edildi.

Ahmet Ekinler

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Realme

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Halihazırda sekizden fazla üyeye sahip olan Realme 9 serisi ile dikkatimizi gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceği söylenen Realme 10 serisine çevirmenin zamanı gelmiş olabilir. CB Test veritabanındaki yeni bir liste, Realme 10’un pil kapasitesini ortaya koyuyor.

Cihaz, RMX 3630 model numarasını taşıyor ve geçen yılki Realme 9 ile eşleşecek gerçekçi bir şekilde 5.000 mAh tipik bir derecelendirme olabilecek 4.880 mAh nominal pil kapasitesine sahip. Şu anda elimizdeki tek bilgi bu.

Aynı cihaz daha önce Endonezya Telekom ajansının yanı sıra EEC ve NBTC organları tarafından da onaylanmıştı ve söylentiler 2023’ün lansmanına işaret ediyor. Realme 10 serisiyle ilgili yeni gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz.

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KaynakGsmarena

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