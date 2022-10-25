Realme 10 4G render’ları daha küçük bir 6,4″ AMOLED ekran, farklı kamera gösteriyor

Dün Realme 10 5G‘nin özelliklerine bir göz attık, şimdi 4G kardeşine bakalım. Her zamanki gibi, bu iki modeli ayıran yonga seti ve bağlantı özelliklerinden daha fazlası var, aslında benzerlikleri kadar farklılıkları da var.

Aşağıdaki render görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, kesinlikle yeterince benzer görünüyorlar. Ancak bunları yan yana koyabilseydiniz, 4G modelinin 5G modelinin 6,7” LCD’sine kıyasla daha küçük bir 6,4” AMOLED ekrana sahip olduğunu fark edeceksiniz (önceki nesil 4G’de 6.4” AMOLED ve 5G’de 6.6” LCD’ye sahipti.)

Arka tarafında ise daha fazla fark göreceksiniz – 108MP modül yerine 50MP ana kamera (muhtemelen hala OIS ile). Burada ikinci bir kamera modülü var ancak şu ana kadar bununla ilgili bir bilgi yok. Realme 9 serisi ile 4G modelinde ultra geniş bir merceğe sahipken, 5G’de yoktu (Realme 10 5G’de de olmayacak).

Realme 10 en az iki renk seçeneğiyle gelecek: Pembe ve Gri.

İki model arasında aynı gibi görünen şeylerden biri de 5.000 mAh kapasiteli batarya. 5G modeliyle aynı 33W’da şarj olacak.

Yonga seti elbette farklı, Geekbench bunun bir MediaTek Helio G99 olduğunu ortaya koydu. Test edilen birim 8 GB RAM’e sahipti, depolama kapasitesi 128 GB olmalı ve önyükleme yapmak için bir microSD yuvası olmalıdır).

Realme 10 serisinin Kasım ayının ilk haftasında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve 10 serisi (hem 4G hem de 5G sürümleri), bir Realme 10 Pro ve Pro+ (ve muhtemelen sıradaki ek modellerden) oluşacak.