Realme 10, 9 Kasım’da çıkacak

Realme, bir süredir yaklaşmakta olan Realme 10 serisini tanıttı ve bugün erken saatlerde marka, yeni cihazları 9 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 09:00’da duyurma planlarını nihayet doğruladı. Realme 10 serisinin hem 4G hem de 5G donanımlarında gelmesi bekleniyor.

Realme 10 4G, 90Hz yenileme hızına ve delikli bir oyuğa sahip 6,5 inç FHD+ AMOLED ekran ile gelecek. Cihazın 4/8GB LPDDR4X RAM ve 128/256GB depolama alanına sahip Helio G99 yonga seti ile piyasaya sürüleceği onaylandı. Arkada, 2MP derinlik kamerası ile birlikte 50MP ana kamera bulunacak. Yazılım tarafı, Android 12 tabanlı Realme UI 3 arayüzü tarafından kapsanacak.

Realme 10 renk seçenekleri;

Realme 10 5G ve Realme 10 5G Pro+ için sızdırılan özellikler, her iki telefonun da MediaTek’in Dimensity 1080 yonga seti, Pro+ 5.000 mAh pil ile 1.080 x 2.412 piksel çözünürlüklü 6.7” ekranları getireceğini gösteriyor.