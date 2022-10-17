Realme 10 Pro+ 5.000 mAh pil ile sertifika aldı

Yaklaşan Realme 10 Pro+ (RMX3686), bu ayın başlarında Tayland’ın NBTC’si tarafından onaylandı ve şimdi aynı cihaz, 4.890 mAh nominal pil kapasitesiyle Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) veritabanını geçti. Bu, Realme 9 Pro+ halefinin muhtemelen 5.000 mAh tipik kapasiteli bir hücreye sahip olacağı anlamına gelir.

Realme 10 Pro+, yüksek oranda yenilenen bir AMOLED ekran ve daha da yetenekli bir yonga seti almalı – bazı yeni söylentilere göre yonga seti Dimensity 1080 olabilir. Şu anda Realme 10 Pro+ hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Realme ayrıca, işlemci tarafında Helio G99 yonga seti ile piyasaya sürülecek olan Realme 10’u da hazırlıyor.