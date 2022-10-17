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Realme 10 Pro+ 5.000 mAh pil ile sertifika aldı

Ahmet Ekinler

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Realme 9 Pro
Realme 9 Pro

Apple, yeni iPad Pro (M2)’yu çok yakında tanıtabilir

Bloomberg'den Mark Gurman, son bülteninde Apple'ın M2 çipli iki yeni iPad Pro tableti "birkaç gün...

Yaklaşan Realme 10 Pro+ (RMX3686), bu ayın başlarında Tayland’ın NBTC’si tarafından onaylandı ve şimdi aynı cihaz, 4.890 mAh nominal pil kapasitesiyle Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) veritabanını geçti. Bu, Realme 9 Pro+ halefinin muhtemelen 5.000 mAh tipik kapasiteli bir hücreye sahip olacağı anlamına gelir.

Realme 10 Pro+, yüksek oranda yenilenen bir AMOLED ekran ve daha da yetenekli bir yonga seti almalı – bazı yeni söylentilere göre yonga seti Dimensity 1080 olabilir. Şu anda Realme 10 Pro+ hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Realme ayrıca, işlemci tarafında Helio G99 yonga seti ile piyasaya sürülecek olan Realme 10’u da hazırlıyor.

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Apple, yeni iPad Pro (M2)’yu çok yakında tanıtabilir
KaynakGsmarena

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