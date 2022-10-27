Realme 10 Serisinin Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Merakla beklenen Realme 10 serisinin piyasaya çıkmasından önce yeni bilgiler, serinin üst seviye Realme 10 Pro Plus modelinin özelliklerini ortaya çıkardı. Öte yandan, temel modelin özellikleri ve hatta canlı görüntüleri de paylaşıldı. Gelin bir göz atalım.

Kaynağımıza göre Realme 10 sadece 8.1 mm kalınlığa ve 190 gram ağırlığa sahip olacak. Ayrıca 2400 x 1080px FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik bir ekranla gelecek. Ön tarafta ayrıca 16 megapiksel selfie kamerası da bulunacak.

Görünüşe göre bu model 4.870mAh pil ile güçlendirilecek ve çoklu depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Bellek kısmında ise Realme 10, 64GB, 128GB, 256GB ve hatta 256GB dahili depolama ile eşleştirilecek 6GB, 8GB veya 12GB RAM ile gelecek.

Kaynağımız cihazın arka tarafında 2 megapiksel ikinci lens ile eşleştirilecek 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağını iddia etti. Bununla birlikte, bir başka popüler kaynak, arkada çift kamera kurulumuyla parlak bir arkaya sahip olan bu cihazın canlı bir görüntüsünü paylaştı.

Aynı kaynak Realme 10 Pro Plus modelinin özelliklerini de açıkladı. Bu, aynı zamanda 8,1 mm kalınlığında ancak yalnızca 172,5 gram ağırlığında olacak olan serideki en üst model. Bildirildiğine göre, FHD + çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

Cihazın 67W hızlı şarjı destekleyebilecek 4.890mAh pil ile çalıştırıldığına inanılıyor. Ön tarafta 16 megapiksellik bir selfie kamera bulunurken, arkada 8 megapiksel ve 2 megapiksel sensörleri de içeren 108 megapiksel üçlü kamera kurulumu bulunuyor.