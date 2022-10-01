Realme 10’un tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu

Pek çok sertifika yetkilisi tarafından zaten onaylanmış olan Realme 10 (RMX3630), şimdi FCC’nin sertifikasını aldı, tasarımını ve süreçteki şarj hızını ortaya çıkardı ve aynı zamanda pil kapasitesini de onayladı.

FCC’nin web sitesindeki belgelerden birinde yer alan Realme 10’un şeması, akıllı telefonun Realme 9 gibi üç yerine arkada iki kamera kullanacağını ortaya koyuyor. Flaşın konumu da değiştirildi ve ekranın sağ tarafına taşındı. Ayrıca Realme 10’un sağ çerçevesinin ses seviyesi ayarlayıcısına sahip olduğunu görebilirsiniz.

Realme 10’un ön tarafını göremiyoruz, ancak çentikli ekran yerine delikli bir ekranla gelme ihtimali var.

FCC’nin web sitesinde listelenen adaptör, 33W şarjı desteklediğini bildiğimiz VCB3HDUH model numarasına sahiptir. Ek olarak, FCC belgeleri, Realme 10’un kutudan çıktığı haliyle Realme UI 3.0‘ı çalıştıracağını ve çift bantlı Wi-Fi bağlantısına sahip olacağını ortaya koyuyor.

Realme 10, 5.000 mAh pil ile gelecek ancak 5G desteğine sahip olmayacak. Muhtemelen Realme, farklı özelliklere sahip bir 5G versiyonunu daha sonra piyasaya sürecek.

Realme 10 5G’nin neyle geleceğini bilmiyoruz, ancak Geekbench sayesinde 4G sürümünün Helio G99 yonga seti tarafından destekleneceğini ve yerleşik 8GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz.