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Realme 10’un Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Son sertifikalar telefonun 4.880mAh büyük bir pil ile çalıştırılacağını ortaya koydu. Başka bir deyişle, cihaz, tipik pilin yaklaşık 5.000 mAh kapasite birimi olması muhtemel olan 4.880 mAh bir pil kapasitesi ile gelecek.

Ayşen Sıla

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Realme

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Realme 10, birkaç gün önce birkaç sertifika web sitesinde ortaya çıkmıştı. Şimdi, şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonu başka bir sertifika veritabanında tespit edildi, ancak bu liste bazı önemli özellikleri ortaya seriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi, gelecek yıl yeni Realme 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak herhangi bir resmi duyurudan önce cihaz, BIS, NBTC, EEC ve Endonezya Telekom sertifikasyon web siteleri dahil olmak üzere büyük sertifika web sitelerinde görüldü.

Şimdi, IECEE veritabanında da listelenmiş olarak bulundu. CB test sertifikasındaki bu yeni liste, cihazın pil kapasitesini ortaya koyuyor ve aynı zamanda RMX3630 model numarasını da taşıyor.

Son sertifikalar telefonun 4.880mAh büyük bir pil ile çalıştırılacağını ortaya koydu. Başka bir deyişle, cihaz, tipik pilin yaklaşık 5.000 mAh kapasite birimi olması muhtemel olan 4.880 mAh bir pil kapasitesi ile gelecek.

Ne yazık ki, yeni sertifika web sitesi tarafından paylaşılan tüm bilgiler bunlardı ve yeni telefonla ilgili diğer ayrıntılar hala bilinmiyor.

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